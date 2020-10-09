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Ekonomi Sabancı Holding’den bir uluslararası başarı daha
Ekonomi

Sabancı Holding’den bir uluslararası başarı daha

Sabancı Holding, sürdürülebilir kalkınma konusunda dünyanın önde gelen iş dünyası platformlarından olan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’den tek üyesi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 09:31:00 -
Sabancı Holding’den bir uluslararası başarı daha

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Türk iş dünyasını Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nde (WBCSD) temsil eden tek şirket olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Alper, “Bugün şirketlerin başarısı sadece finansal sonuçlarıyla değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya ne kadar katkı sunduklarıyla yarattıkları toplumsal etkiyle ölçülüyor. Biz de bu anlayıştan hareketle, Topluluğumuzun amacını ‘sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ diyerek ortaya koyuyoruz. Bu alandaki tecrübelerimizi WBCSD platformundaki diğer üyelerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

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