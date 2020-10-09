Sabancı Holding’den bir uluslararası başarı daha

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Türk iş dünyasını Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nde (WBCSD) temsil eden tek şirket olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Alper, “Bugün şirketlerin başarısı sadece finansal sonuçlarıyla değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya ne kadar katkı sunduklarıyla yarattıkları toplumsal etkiyle ölçülüyor. Biz de bu anlayıştan hareketle, Topluluğumuzun amacını ‘sürdürülebilir bir yaşam için öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ diyerek ortaya koyuyoruz. Bu alandaki tecrübelerimizi WBCSD platformundaki diğer üyelerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız” dedi.