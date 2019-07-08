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Şaban Yılmaz kimdir nereli ve kaç yaşında? Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına üç atama yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine Şaban Yılmaz’ı atadı. Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanan Şaban Yılmaz, 28.07.2017 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. 20.11.2017 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Şaban Yılmaz kimdir? Şaban Yılmaz nerili ve kaç yaşında?

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
Şaban Yılmaz kimdir nereli ve kaç yaşında? Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına üç atama yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine Şaban Yılmaz’ı atadı. Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanan Şaban Yılmaz, 28.07.2017 tarihinde  Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. 20.11.2017 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Şaban Yılmaz kimdir? Şaban Yılmaz nerili ve kaç yaşında?

Şaban Yılmaz kimdir?

1970 yılında Rize-Merkez Düzköy köyünde doğan Şaban Yılmaz, ilk orta ve lise öğreniminden sonra 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yılmaz, 1998 yılından itibaren sırasıyla 1998-2001 Yozgat-Çayıralan, 2001-2003 Ardahan-Çıldır, 2003-2004 Bursa-Gürsu, 2004-2005 Trabzon-Beşikdüzü Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundu. 2005 yılından sonra da 2005-2009 Mardin-Midyat, 2009-2011 Samsun-Bafra, 2011-2014 Bartın, 2014-2015 Yalova ve 2015-2017 Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanan Şaban Yılmaz, 28.07.2017 tarihinde ise Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. 20.11.2017 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Şaban Yılmaz, 08.07.2019 yani bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yardımcılığına atandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
  1. Yalova
  2. Ardahan
  3. Bartın
  4. Yozgat
  5. Trabzon
  6. Samsun
  7. Rize
  8. Mardin
  9. İstanbul
  10. Bursa
  11. Ankara
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