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Sabahları yorgun mu uyanıyorsunuz?

Çoğumuz sabahları yorgun ve ağrılarla uyanmaktan şikâyet ederiz. Hemen ağrı kesicilere sarılmadan önce uzmanlara kulak verin! Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Faik Üçüncü, “Yanlış yastık seçimi boyun omurgasını bozar. Bu da baş dönmesi, yorgunluk ve gününüzü kâbusa çeviren ağrılara yol açar” dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 19:58
Sabahları yorgun mu uyanıyorsunuz?

Özellikle kış aylarında soğuk hava ile birlikte boyun ve eklem ağrıları artar. Havanın da kararmasıyla kendinizi yorgun ve mutsuz hissedebilirsiniz. Mışıl mışıl uyuduğunuz halde sabahları neden tatsız uyandığınızı hiç düşündünüz mü? Cevabı 'yastığınız' desek şaşırırsınız değil mi! Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Faik Üçüncü, sadece yastığınızı değiştirerek güne nasıl mutlu başlayacağınızı anlattı.

FITIK BİLE YAPABİLİR...

Yaşamımızın üçte birini yatakta geçiriyoruz. Bu nedenle iyi bir uyku uyumak son derece önemli. Sabahları dinç uyanmazsak gün boyu yorgun ve huzursuz oluruz. Kendimizi iyi hissetmemiz için uyku pozisyonu, yatak ve yastığımızı iyi seçmeliyiz. Özellikle yanlış yastık seçimi boyun omurgasının doğal pozisyonunu bozacağı için boyun, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk  gibi şikâyetlere yol açabilir. Boyun kaslarında oluşan kronik spazm miyofasyal ağrı sendromu (vücudun belli bir yerini tutan ağrı), boyun omurgasında (servikal omurga) şekil bozuklukları ve boyun fıtığı gibi hastalıklarının oluşumunu tetikleyebilir. Çene, boğaz, diş, kalp kökenli rahatsızlıklar da boyun ağrısına neden olabilir.

YATIŞ POZİSYONUNUZA GÖRE SEÇİN

Yastık seçimi, yatış pozisyonuna göre yapılmalıdır. İnsanların yüzde 80'i yan yatışı tercih eder. Bu kişilerin yan yatışta omuz yüksekliğine göre yastık seçimi yapılmalıdır. Amaç boyun omurgasını nötral pozisyonda tutmak olmalıdır. Yan yatan insanlar orta veya yüksek yastıkları tercih etmelidirler. Sırt üstü yatanlar orta sertlikte, alçak ve orta yükseklikte yastıkları tercih edebilirler.

KONUŞURKEN KAFANIZI SALLAMAYIN!

Kitap okurken, TV, PC kullanırken dik oturulmalı, göz seviyesine göre ayarlanmalı. İnsanlarla başımızı sağa sola çevirerek değil, karşımızda olacakları pozisyonda konuşmalıyız. Aşırı derecede kafamızı sallamamalıyız. Masa başında kalıyorsak yarım saatte bir ara verip boyun ve sırt kasları için güçlendirme ve germe egzersizleri yapmalıyız. Öte yandan 'kas romatizması' diye ifade ettiğimiz fibromiyalji, kireçlenme ve lokal kas spazmlarında kaplıca faydalı olabilir. Ancak iltihaplı romatizma (romatoid artrit), ankilozan spondilit, gut gibi geniş bir grup romatizmal hastalıklarda ise hastalığı alevlendirmektedir. Bu yüzden hekime danışmadan kaplıcalara gidilmemelidir. Zinde bir beyin için sağlıklı bir boyuna ihtiyacımız olduğunu unutmayalım. Her gün düzenli egzersiz yapalım.

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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