Sabahları uyandıktan sonra hemen bir bardak için! Etkilerine inanamayacaksınız

Ceviz suyunu duymayan yoktur! Cevizin içinin bir gece suda beklemesinden ortaya çıkan ceviz suyunu mutlaka sabahları aç karnına tüketmelisiniz. Kilo vermeden kolesterol düşürmeye kadar pek çok yararının olduğu ceviz suyunun faydalarını say say bitmez!

GÖBEK ERİTMEK İSTEYENLER DİKKAT

Konu ile ilgili açıklama yapan Diyetisyen Rengin Özbey, ceviz suyunun sağlık açısından faydalarını sıralayarak, özellikle kilo vermek isteyenler, karın şişliği ve gaz problemi olanların kullanabileceğini belirterek, “Karın şişkinliği ve gaz problemine iyi gelir. Göbek eritme ve kilo vermeye başlayanlar her hafta tartıda olumlu sonuçlar aldığını görebilirler” ifadesini kullandı.

GENEL VÜCUT SAĞLIĞINA FAYDALI

Amerikan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırma sonuçları da cevizin ne kadar yararlı olduğunu ortaya koydu. Beyin sisteminden zayıflamaya kadar pek çok açıdan yararlı olan ceviz suyu için Özbey, “Ceviz suyu içmek sadece zayıflama değil, genel vücut sağlığı için çok faydalıdır. Cevizin faydaları arasında, vücudun yağ yakmasını hızlandıran protein özleri içermesi vardır. Tokluk süresini uzatarak, aşırı açlık çekmeden kilo vermeyi sağlar. Cevizi suyu içerisinde bekletmek, özlerinin iyice suya geçmesini ve sizin daha çok fayda görmenizi sağlar. Sonuç mu? Sağlıklı ve hızlı zayıflama evrimini bizzat yaşarsınız. Ceviz suyu nasıl yapılır derseniz, bu gerçekten kolaydır!” ceviz suyunun nasıl hazırlanacağını açıkladı.