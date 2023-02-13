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Medya Sabah gazetesi yazarından bomba çıkış! "Onlar armut mu topluyordu" deyip bu çağrıyı yaptı
Medya

Sabah gazetesi yazarından bomba çıkış! "Onlar armut mu topluyordu" deyip bu çağrıyı yaptı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası suç sanki sadece müteahhitlerdeymiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 14:03:00 -
Sabah gazetesi yazarından bomba çıkış! "Onlar armut mu topluyordu" deyip bu çağrıyı yaptı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası suç sanki sadece müteahhitlerdeymiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Altınok, "Yıkılan binaların 'paragöz' müteahhitleri varsa o inşaatların mutlaka odanıza üye mühendisleri, mimarları da var değil mi? 'Vicdansız müteahhit' demirin, betonun kalitesinden, kolondan tasarruf etmeye kalkıyorsa inşaatın mühendisinin vicdanı armut mu topluyor?" sorusunu sorduğu yazısında, yapılacak soruşturmaların dar kapsamda kalmaması gerektiğini ifade etti.  

 

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