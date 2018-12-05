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Sabah ezanı tam şifa vakti

İşte sekiz madde ile size sağlıklı hayat...

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:36
Sabah ezanı tam şifa vakti


1. Yaradılış fıtratına uyun; vaktinde yatın, vaktinde kalkın. Uyku sırasında bedenimiz, gün boyu algıladığı fizikî ve zihnî bilgiyi işlemden geçirir. Hepimizin uyku ihtiyacı farklı olsa da yetişkinlere ortalama 8 saat uyku yeterlidir. Bu bir..

2. Sabahları erken yapacağınız yürüyüşler, bedeninizin günlük saatini düzenler. Sabah namazına en uzaktaki camiye gidin.. Bu arada tesbihatınızı sürdürün. Bu esnada gidiş, namaz, dönüş derken bedene ve beyne giden oksijen artacaktır. Bu saatler ne müthiş bir vakit olacak ki, spora-yürüyüşe ihtiyacınız kalmayacak..

3. Yedikleriniz size zarar veriyor olabilir. Veya besin duyarlılığınız olabilir. Bunu test yaptırarak anlayabilirsiniz. Besin duyarlılığı, en çok buğday, süt ürünleri, yer fıstığı ve işlenmiş gıdalardaki kimyasallara karşı rastlanır.

4. Tam tahıllar, baklagiller ve sebzeler beynimiz ve bedenimizi en etkin şekilde çalıştıran besinlerdir. Potasyuma ve sodyuma ihtiyacımız var. Salatalık ve kereviz suyu harika birer enerji kaynağıdır. Çiğ sebzeler bedenimizin enerji üretimi de dahil olmak üzere tüm işlevlerini yöneten katalizörler olan enzimlerle doludur.

5. Alkolü, teini, kafeini bırakın: Kahve, kafeinli/gazlı içecekler ve çikolata, çaydaki tein böbrek üstü bezlerini uyararak geçici bir enerji sağlar. Etki geçince bitkin bırakırlar. Alkol ve diğer uyuşturucularda bu durumun daha da fazlası vardır.

6. Bol su için. Soğuk değil, ılık için. Azıcık su kaybı bile enerjimizi düşürür. Kendinizi yorgun hissediyorsanız bir bardak ılık su için.

7. Boyun bölgesindeki adaleleri esnetmek beyne giden kan ve oksijen miktarını artırır. Bu adaleler gergin olurlarsa kan akışını ve sinirlerden gelen sinyalleri engelleyerek hem enerjimizi düşürür hem dikkatimizi, zihnimizi bozarlar.

8. Çevrenizde iyi ve güvenilir dostlarınız olsun. Strese ve depresyona karşı kendinizi koruyun, olumsuz düşüncelerden uzak durun, kronik stres kalbin en önemli düşmanıdır.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:36
  1. sağlıklı bir hayat için dikkat edilmesi gerekenler

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