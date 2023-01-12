  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teröriste omuz veren Türk askerini sevmez

Meteoroloji uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Plan yapacaklar dikkat, bu kez kesin geliyor

Dünyanın deniz gücü listesini ABD yaptı! Türkiye kaçıncı sırada?

Bölgeden petrol ve altın fışkırıyor! NATO'dan Türkiye'ye teklif: Orayı bize verin biz size Irak'tan toprak...

Avrupa’da ekonomik kriz yeni karar aldırdı! Çöpten yemek almaya izin çıkıyor

Hükümete dolar için tepki çeken talep: Dolar kuru 23 liraya yükseltilmeli

CHP’li İlhan Kesici’den bomba itiraf! Seçilirsek AK Parti gibi yöneteceğiz

Rusya’dan ortalığı karıştıracak karar! Ruslar apar topar Türkiye'den ayrılabilir

Başkan Erdoğan, Taliban’a sert çıktı! “Kimse bunu İslam’la açıklamasın, bu dinde yok”

İngiliz kraliyet ailesi çalkalanıyor! Prens Harry, dünyaya neden getirildiği itiraf etti
Aktüel Sabah dükkanını açmaya geldiğinde şoke oldu!
Aktüel

Sabah dükkanını açmaya geldiğinde şoke oldu!

Sultanbeyli’de bir oto aksesuar dükkanının sahibi, sözleşme yenilediği kiracısıyla, sözleşmede yazan 7 bin TL’ye rağmen ilk 6 ay 15 bin TL sonraki 6 ay 20 bin TL olacak şekilde yeni bir kira sözleşmesi yapmak isteyince tartışma yaşadı. Dükkan sahibi, dükkanın önüne bir kamyon getirterek yığınla kum döktürdü. Dükkanın kiracısı, dükkan önündeki kum yığınını görünce şaşkınlık yaşadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 12:36:00 -
Sabah dükkanını açmaya geldiğinde şoke oldu!

Sultanbeyli’de bir oto aksesuar dükkanının sahibi, sözleşme yenilediği kiracısıyla, sözleşmede yazan 7 bin TL’ye rağmen ilk 6 ay 15 bin TL sonraki 6 ay 20 bin TL olacak şekilde yeni bir kira sözleşmesi yapmak isteyince tartışma yaşadı.

Dükkan sahibi, dükkanın önüne bir kamyon getirterek yığınla kum döktürdü. Dükkanın kiracısı, dükkan önündeki kum yığınını görünce şaşkınlık yaşadı.

İddiaya göre dükkanın kiracısı Özkan Çalık, önceden 5 bin TL kira ödediği dükkan sahibi Salih Yılmaz ile yeni kira sözleşmesi için anlaştı. Dükkanın kiracısı ile sahibi, aylık 7 bin liralık sözleşmeye 2022’nin Kasım ayında imza attı. Kiracı Özkan Çalık, dükkan sahibi Salih Yılmaz’ın talebi üzerine 6 aylık kirayı da peşin verdi. Fakat birkaç gün sonra Salih Yılmaz kiracısı Özkan Çalık’ı arayarak ‘siz beni kandırdınız’ dedi ve daha fazla kira talebinde bulundu.

Dükkan sahibinin yeni sözleşmede ilk 6 ay 15 bin TL sonraki 6 ay 20 bin TL istemesi üzerine dükkan sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık yaşandı. Bugün sabah saatlerinde de dükkan sahibi Salih Yılmaz bir kamyonu getirterek dükkanın önüne kum yığını döktürdü.

Dükkanının önün kum yığını ile kapandığını gören kiracı Özkan Çalık şaşkınlık yaşadı. Çalık konu ile ilgili şikayetçi olacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23