Sabah dükkanını açmaya geldiğinde şoke oldu!

Sultanbeyli’de bir oto aksesuar dükkanının sahibi, sözleşme yenilediği kiracısıyla, sözleşmede yazan 7 bin TL’ye rağmen ilk 6 ay 15 bin TL sonraki 6 ay 20 bin TL olacak şekilde yeni bir kira sözleşmesi yapmak isteyince tartışma yaşadı.

Dükkan sahibi, dükkanın önüne bir kamyon getirterek yığınla kum döktürdü. Dükkanın kiracısı, dükkan önündeki kum yığınını görünce şaşkınlık yaşadı.

İddiaya göre dükkanın kiracısı Özkan Çalık, önceden 5 bin TL kira ödediği dükkan sahibi Salih Yılmaz ile yeni kira sözleşmesi için anlaştı. Dükkanın kiracısı ile sahibi, aylık 7 bin liralık sözleşmeye 2022’nin Kasım ayında imza attı. Kiracı Özkan Çalık, dükkan sahibi Salih Yılmaz’ın talebi üzerine 6 aylık kirayı da peşin verdi. Fakat birkaç gün sonra Salih Yılmaz kiracısı Özkan Çalık’ı arayarak ‘siz beni kandırdınız’ dedi ve daha fazla kira talebinde bulundu.

Dükkan sahibinin yeni sözleşmede ilk 6 ay 15 bin TL sonraki 6 ay 20 bin TL istemesi üzerine dükkan sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık yaşandı. Bugün sabah saatlerinde de dükkan sahibi Salih Yılmaz bir kamyonu getirterek dükkanın önüne kum yığını döktürdü.

Dükkanının önün kum yığını ile kapandığını gören kiracı Özkan Çalık şaşkınlık yaşadı. Çalık konu ile ilgili şikayetçi olacağını belirtti.