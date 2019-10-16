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Saatten 53 milyon dolar kazandık

Hong Kong’dan İsviçre’ye geniş coğrafyaya saat ihraç eden Türkiye, 2018 yılında ihracat payını yüzde 42 artırdı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:02
Saatten 53 milyon dolar kazandık

Saat ihracatı 2014’ten 2018’e yüzde 42 artarak 52 milyon 956 bin dolara ulaştı, Türkiye’de üretilen saatler Hong Kong’dan İsviçre’ye, Hollanda’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar geniş bir coğrafyada alıcı buldu. Saatler, bunların aksam ve parçaları ihracatı 2014’te 37 milyon 268 bin dolar, 2015’te 34 milyon 914 bin dolar, 2016’da 34 milyon 194 bin dolar, 2017’de 45 milyon 886 bin dolar ve 2018 yılında 52 milyon 956 bin dolar olarak gerçekleşti. Böylece ihracat, anılan 5 yılın sonunda yüzde 42 artış göstererek toplamda 205 milyon 218 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde bu alandaki ithalat yüzde 17 geriledi. Öte yandan, bu yılın ocak-ağustos döneminde de 26 milyon 951 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:02
  1. Saat ihracatı
  2. Hong Kong
  3. İsviçre
  4. Hollanda
  5. Birleşik Arap Emirlikleri

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