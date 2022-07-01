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Ekonomi Saatler kaldı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Ekonomi

Saatler kaldı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Tüm Türkiye milyonları ilgilendiren asgari ücret rakamının açıklanmasını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Asgari ücret için 3 senaryo görülüyor. Hangisinin gerçekleşeceği Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla belli olacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 14:04:00 -
Saatler kaldı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Yaklaşık iki haftadır Türkiye gündemindeki en önemli konulardan biri olan asgari ücret zammında kritik güne gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada Cuma gününü işaret etmişti. Erdoğan'ın Madrid dönüşünde yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Sene sonu enflasyon beklentisinin yüzde 76 olduğunu düşünülürse birinci senaryoda artışın 1.105 lira olacağı ifade ediliyor. Buna göre eğer senaryo bir gerçekleşirse güncel asgari ücret 5 bin 353 TL olacak.

İkinci senaryo

Asgari ücret zammı öncesinde ikinci senaryoya göre %18'lik bir artışla yeni maaşın 5 bin 18 lira olması düşünülüyor.

Üçüncü senaryo

Üçüncü senaryoda ise 4.253 TL olan asgari ücretin %30 zamla 5.954 TL olması düşünülüyor. Üç senaryo içerisinden hangisinin gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla öğreneceğiz.

Türk-İş'in talebi 6391 TL

Tarafların asgari ücret talepleri neler? 7 milyon civarında insanın takip ettiği asgari ücret zammı için TÜRK-İŞ net olarak 6 bin 391 TL rakamını sundu. TİSK de aynı şekilde tüm koşulların göz önünde bulundurulacağı bir artış talep ediyor.

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Yorumlar

Mustafa

Hayırlısı olsun, işyerleri denetlensin, çünkü illaki bir yerlerden para kaçıracak yöntemleri var, birde iş tanımı, yasal güvence altına alınsın, meslek kodumuz farklı yaptıklarımız başka başka işlerde var.

emekli ismail

asgari ücret 2850 lira iken benim emekli maaşım 3040 lira idi. ben 190 lira fazla alıyordum. asgari ücret 4253 lira oldu emekli maaşım 4060 lira oldu. asgari ücretli 200 lira fark attı. altı aydır fazla alıyor. şimdi göreceğiz emekli işçi maaşları ne olacak. ben isterimki yoksulluk sınırına çıksın en az 6300 lira olsun. işveren malı götürüyor. 
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