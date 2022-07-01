Saatler kaldı! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Yaklaşık iki haftadır Türkiye gündemindeki en önemli konulardan biri olan asgari ücret zammında kritik güne gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada Cuma gününü işaret etmişti. Erdoğan'ın Madrid dönüşünde yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Sene sonu enflasyon beklentisinin yüzde 76 olduğunu düşünülürse birinci senaryoda artışın 1.105 lira olacağı ifade ediliyor. Buna göre eğer senaryo bir gerçekleşirse güncel asgari ücret 5 bin 353 TL olacak.

İkinci senaryo

Asgari ücret zammı öncesinde ikinci senaryoya göre %18'lik bir artışla yeni maaşın 5 bin 18 lira olması düşünülüyor.

Üçüncü senaryo

Üçüncü senaryoda ise 4.253 TL olan asgari ücretin %30 zamla 5.954 TL olması düşünülüyor. Üç senaryo içerisinden hangisinin gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla öğreneceğiz.

Türk-İş'in talebi 6391 TL

Tarafların asgari ücret talepleri neler? 7 milyon civarında insanın takip ettiği asgari ücret zammı için TÜRK-İŞ net olarak 6 bin 391 TL rakamını sundu. TİSK de aynı şekilde tüm koşulların göz önünde bulundurulacağı bir artış talep ediyor.