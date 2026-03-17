İlber Ortaylı'nın cenazesinde ağlarken görülmüştü: Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı İran füze ve İHA yağdırdı! ABD beklemediği yerden vuruldu Trump'tan yeni Venezuela paylaşımı! 51. eyalet mi oluyor? Tutuklanan belediye başkanı buna cevap verememişti: '100 bin lira maaş ile nasıl bu kadar lüks yaşayabilir?' İstanbul Boğazı kapatıldı! Petrol son sürat yükseliyor! Tarihi rekor Mehmet Şimşek 'savaş uzarsa' diyerek açıkladı! 5 tank imha edildi! Pakistan'dan Afganistan'da katliam! Hastaneyi bombaladı, yüzlerce sivil Afgan öldü! Hesabı nasıl verilecek? Mescid-i Aksa İslam Tarihinde ilk kez Kadir Gecesi’nde kapalı kaldı!
Saatler belli oldu! İşte il il bayram namazı vakitleri

Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala pek çok kişi 'Bayram namazı saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, il il bayram namazı vakitleri...

Mübarek Ramazan ayı 19 Mart Perşembe akşam ezanıyla birlikte yerini Şevval ayına bırakacak. 20 Mart Cuma sabahı ise milyonlar bayram namazı için camilere, mescitlere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı namaz vakitlerini açıkladı.

 

Bayram namazı saatleri şöyle;

 

"Adana: 07:12, Adıyaman: 07:01, Afyonkarahisar: 07:32, Ağrı: 06:42, Amasya: 07:12, Ankara: 07:23, Antalya: 07:31, Artvin: 06:48, Aydın: 07:42, Balıkesir: 07:43, Bilecik: 07:35, Bingöl: 06:52, Bitlis: 06:46, Bolu: 07:29, Burdur: 07:33, Bursa: 07:38, Çanakkale: 07:49, Çankırı: 07:20, Çorum: 07:15, Denizli: 07:37, Diyarbakır: 06:53, Edirne: 07:49, Elazığ: 06:57, Erzincan: 06:56, Erzurum: 06:49, Eskişehir: 07:32, Gaziantep: 07:04, Giresun: 07:01, Gümüşhane: 06:57, Hakkari: 06:39, Hatay: 07:09, Isparta: 07:31, Mersin: 07:15, İstanbul: 07:39, İzmir: 07:45, Kars: 06:42, Kastamonu: 07:20, Kayseri: 07:12, Kırklareli: 07:46, Kırşehir: 07:18, Kocaeli: 07:35, Konya: 07:24, Kütahya: 07:34, Malatya: 07:01, Manisa: 07:44, Kahramanmaraş: 07:06, Mardin: 06:51, Muğla: 07:40, Muş: 06:48, Nevşehir: 07:15, Niğde: 07:15, Ordu: 07:03, Rize: 06:53, Sakarya: 07:33, Samsun: 07:10, Siirt: 06:46, Sinop: 07:15, Sivas: 07:06, Tekirdağ: 07:45, Tokat: 07:08, Trabzon: 06:56, Tunceli: 06:56, Şanlıurfa: 06:58, Uşak: 07:36, Van: 06:40, Yozgat: 07:15, Zonguldak: 07:28, Aksaray: 07:18, Bayburt: 06:54, Karaman: 07:21, Kırıkkale: 07:20, Batman: 06:49, Şırnak: 06:44, Bartın: 07:26, Ardahan: 06:44, Iğdır: 06:38, Yalova: 07:38, Karabük: 07:25, Kilis: 07:05, Osmaniye: 07:08, Düzce: 07:30."

