Saatler belli oldu! İşte il il bayram namazı vakitleri
Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala pek çok kişi 'Bayram namazı saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, il il bayram namazı vakitleri...
Mübarek Ramazan ayı 19 Mart Perşembe akşam ezanıyla birlikte yerini Şevval ayına bırakacak. 20 Mart Cuma sabahı ise milyonlar bayram namazı için camilere, mescitlere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı namaz vakitlerini açıkladı.
Bayram namazı saatleri şöyle;
"Adana: 07:12, Adıyaman: 07:01, Afyonkarahisar: 07:32, Ağrı: 06:42, Amasya: 07:12, Ankara: 07:23, Antalya: 07:31, Artvin: 06:48, Aydın: 07:42, Balıkesir: 07:43, Bilecik: 07:35, Bingöl: 06:52, Bitlis: 06:46, Bolu: 07:29, Burdur: 07:33, Bursa: 07:38, Çanakkale: 07:49, Çankırı: 07:20, Çorum: 07:15, Denizli: 07:37, Diyarbakır: 06:53, Edirne: 07:49, Elazığ: 06:57, Erzincan: 06:56, Erzurum: 06:49, Eskişehir: 07:32, Gaziantep: 07:04, Giresun: 07:01, Gümüşhane: 06:57, Hakkari: 06:39, Hatay: 07:09, Isparta: 07:31, Mersin: 07:15, İstanbul: 07:39, İzmir: 07:45, Kars: 06:42, Kastamonu: 07:20, Kayseri: 07:12, Kırklareli: 07:46, Kırşehir: 07:18, Kocaeli: 07:35, Konya: 07:24, Kütahya: 07:34, Malatya: 07:01, Manisa: 07:44, Kahramanmaraş: 07:06, Mardin: 06:51, Muğla: 07:40, Muş: 06:48, Nevşehir: 07:15, Niğde: 07:15, Ordu: 07:03, Rize: 06:53, Sakarya: 07:33, Samsun: 07:10, Siirt: 06:46, Sinop: 07:15, Sivas: 07:06, Tekirdağ: 07:45, Tokat: 07:08, Trabzon: 06:56, Tunceli: 06:56, Şanlıurfa: 06:58, Uşak: 07:36, Van: 06:40, Yozgat: 07:15, Zonguldak: 07:28, Aksaray: 07:18, Bayburt: 06:54, Karaman: 07:21, Kırıkkale: 07:20, Batman: 06:49, Şırnak: 06:44, Bartın: 07:26, Ardahan: 06:44, Iğdır: 06:38, Yalova: 07:38, Karabük: 07:25, Kilis: 07:05, Osmaniye: 07:08, Düzce: 07:30."