Saadetliler kimlerle yol yürüdüklerini gözden geçirsin! Eşcinsellik bir yana pedofiliye de başladılar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, mütedeyyin kesimi hedef alıp, yalan yanlış "küçük yaşta evlilik" haberleri yapan seküler kesimin, sanat adı altında pedofili ve ensest ilişkiye kadar varan ahlaksızlıkları nasıl desteklediklerini anlattı. Ayrıca Karahasanoğlu, sekülerler ile kol kola giren Saadet Partisi'ne seslendi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Sabahtan akşama kadar, “Küçük yaşta evlilik” haberleri yapanlar..

Gerçekten evlilik yapıp, çoluk çoluğa karışan ailelerin tepesinde boza pişirenler..

25 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş anne-babaları, 10-15 yıl önceki evliliklerinden dolayı hapse koymaya kalkışanlar..

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Ama arada evlilik ilişkisi olmaksızın, küçük yaşta bir gece onunla, bir başka gece bununla, çoğu defa para için-lüks hayat merakı için yatanların çarpık ilişkilerini özgürlük olarak nitelendirenler, bir defa daha suçüstü oldular..

Eşcinsellik propagandasını öyle boyutlara getirdiler ki..

Eşcinsellik, adeta olağanlaştırıldı, nerede ise bir “tercih, bir hak” gibi gösterilme aşamasına geldi..

Şimdi sıra pedofiliye gelmiş..

Pedofilinin/ küçük yaşta çocuklara tecavüzün meşrulaştırılmasına gelmiş.

Netflix diye bir şeyin olduğunu, AK Partili bir bayan milletvekilinin, bir eşcinsel sosyal medyacıya verdiği röportajdan öğrenmiştim..

O günden sonra da, hiç merak etmedim, ne abone oldum, ne de bulunduğu bir mekanda ne olduğuna bakmak için bir vakit harcamadım..

Kısacası, Netflix falan bilmem..

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