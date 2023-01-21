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Siyaset Saadet'in yayın organı Milli Gazete yazdı! İşte 6'lı masanın adayının açıklanacağı tarih
Siyaset

Saadet'in yayın organı Milli Gazete yazdı! İşte 6'lı masanın adayının açıklanacağı tarih

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimi için 14 Mayıs’ı işaret etmesinden sonra gözler, 6’lı masanın 26 Ocak’ta düzenleyeceği toplantıya çevrilirken, Saadet'in yayın organı Milli Gazete, adayın Şubat ortasında açıklanacağını yazdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 00:59:00 -
Saadet'in yayın organı Milli Gazete yazdı! İşte 6'lı masanın adayının açıklanacağı tarih

 Yeniakit.com.tr 

6’lı masanın 11. toplantısı 26 Ocak tarihinde İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimi için 14 Mayıs’ı işaret etmesinden sonra gözler henüz adayını açıklamayan 6’lı masaya çevrildi.

İYİ Parti kulislerinden elde edilen bilgiye göre, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının 26 Ocak’taki toplantıdan sonra da açıklanmayacağı öğrenildi.

Şubat ayının ortası konuşuluyor!

Saadet’in yayın organı Milli Gazete, İYİ Partili ve CHP'li yöneticilerin adayın isminin açıklanmasına ilişkin ifadelerini yazdı.

Haberde, CHP’li kurmaylar arasında “Şubat ortasının ağırlık kazandığının” anımsatılması üzerine İYİ Partililerin, “Masanın toplantısının ardından her tarih makuldür. Dolayısıyla şubat ortası da aynı şekilde makuldür.” yorumunda bulunduğu aktarıldı.

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