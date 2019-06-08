Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar'dan Yıldırım ve İmamoğlu'na flaş uyarı

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada demokrasi uyarısında bulundu.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, sosyal medya hesabı twitterdan AK Parti'li ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na uyarıda bulundu.

AK Parti'li Yıldırım ve CHP'li İmamoğlu'na demokrasi uyarı yapan Gökçınar, Yıldırım ve İmamoğlu'nun TRT'de gerçekleştirilecek televizyon programına çıkmamalarına dair demokrasi uyası yaptı.

AK Parti'li Yıldırım ve CHP'li İmamoğlu'na demokratik tavır sergilemeleri noktasında ikazda bulunan Gökçınar, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu, halk iradesinin tecelli etmesinde ne kadar hassas olduğunuzu biliyorum. Bu sebeple, TRT tarafından aday olarak sadece sizlerin davet edildiği bir programa 'demokrasi adına' katılmamanızı bekliyorum."

"Ne kadar hassas olduğunuzu biliyorum"

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, AK Parti'li Binali Yıldırım ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'na dair "halk iradesinin tecelli etmesinde ne kadar hassas olduğunuzu biliyorum" açıklaması yaptı.

Özellikle kamuoyunda AK Parti'li Yıldırım ile CHP'li İmamoğlu'nun televizyon programına beraber çıkacak olmaları, Yıldırım ve İmamoğlu'nun diğer adaylara karşı demokratik olmayan bir tavır içinde olduğuna ilişkin değerlendirmelere yol açtı.

AK Parti'li Yıldırım'ın ve CHP'li İmamoğlu'nun 23 Haziran seçimlerine giderken sahip oldukları medya ve saha avantajı ile diğer adaylara karşı görmezden gelen bir tavır içinde olduklarına dair duruma neden olduğu düşünülürken demokratik değerleri önemsemedikleri yorumlarına neden oldu.