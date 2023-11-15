Saadet Partisi’ne CHP çağrısı! Garanti etsinler şerefsizim destek vermezsem

Saadet Partililer, İsrail ve Filistin arasındaki savaşta takındıkları tutum ile kesinkes sınıfta kaldı. İttifak ortakları CHP ve İYİ Parti Filistinli mücahitleri terörist ilan ederken ağzını açamayan Saadet Partisi, halen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklenip İsrail’e neden müdahale edilmediğini sormaya devam ediyor.

Bu ikiyüzlü tavır, Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde masaya yatırıldı.

Murat Alan şunları söyledi:

CHP’nin Genel Başkanı, “Hamas terörist örgüttür” diyor. Meral Akşener, “Hamas terörist örgüttür” diyor. Şimdi yine İstanbul seçimleri olacak. Bu adamlara, “Sen İstanbul için kırk takla atıyorsun, sen Hamas’a terör örgütü dediğin müddetçe benden sana oy yok, benden sana oy ihracatı yok, bir tana bile oy göndermem sana” diyebiliyor mu? Şu Milli Gazete’de bir tane cümle var mı? Dedi mi Milli Gazete, Saadet Partisi? Ortaklık yaptıkları ve ortaklık yapacakları partiler söylüyor.

Konuya dair Karahasanoğlu ise şu yorumda bulundu:

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Garanti etsinler, şerefsizim destek vermezsem. Garanti versinler; Türkiye’den Filistin’e savaşmak için değil, sadece bebekleri korumak için, hatta Hamas’ı korumak için bile değil, yalnızca çocukları korumak için, barış anlamında asker gönderdiğimiz zaman CHP ve İYİ Partililer, “Türk askerinin orada ne işi var?” dediği zaman, “Sizinle ittifak mittifak olmaz” diyecekse eğer Saadet Partisi, eyvallah diyorum. Ama diyemeyecekler. Çünkü boğazlarından bağlanmışlar, CHP ile, İYİ Parti ile yol yürümeye devam ediyorlar. Bu arada da kalkıp, “Tayyip bey ne oldu hani İsrail’e bir şey yapmadın?” Yahu hiçbir şey yapmasa bile Meral Akşener’den bin kat iyi. Özgür Özel’den, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir milyon kat daha iyi. “Hamas terör örgütüdür” diyenlere göre o çıktı, sessiz bile kalmadı, “Hamas vatanını koruyor, toprağını koruyor” dedi. Daha ne istiyorsunuz ya? Daha ne istiyorsunuz Saadet Partililer? “Onlar mücahittir, Türkiye’de Kuvayi Milliye neyse Filistin’de Hamas odur” dedi ama senin ortakların Hamas’a terör örgütü dedi.