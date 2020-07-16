Saadet Partisi'nden tepki çeken FETÖ iddiası

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "FETÖ ile mücadele, iktidar karşıtlarının susturulduğu bir zemin üzerine inşa edildi." diye tepki çeken bir iddiada bulundu.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, '15 Temmuz'a giden yolda yapılan yanlışların görülmediği sürece' yapılan törenlerin hiçbir öneminin olmayacağını ileri sürdü.

Karaduman, gelinen noktada FETÖ ile mücadele kapsamında hakkın ve adaletin inşa edilmediğini, yeni haksızlıkların doğduğunu öne sürdü.

15 Temmuz'un 4. yılında FETÖ ile mücadelenin, iktidar karşıtlarının susturulduğu bir zemin üzerine inşa edildiğini şeklinde tepki toplayan bir iddiada bulunan Karaduman, iddialarına şöyle devam etti:

"Bugün özellikle FETÖ ile mücadele yeni haksızlıkları doğurmuştur. OHAL sürecinde çıkarılan KHK ile beraber işinden ihraç edilen, beraat ve takipsizlik almış olmasına rağmen hala insanlar işlerine döndürülmüyorsa bu 15 Temmuz gecesi bütün insanlarımızın ortaya koymuş olduğu mücadeleye elbette ki ihanet etmek olacaktır. Dolayısıyla o yanlışın karşısına başka bir yanlışın inşa edilmesine Saadet Partisi olarak asla razı olmadığımızı ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanının ifadesiyle 'tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet' olarak tanımlanan bu yapıyla mücadele sadece ibadet kesimini oluşturanlara yönelik bir şekilde yürüyorsa ve bedel ibadet kısmını oluşturanlara ödettiriliyorsa bu 15 Temmuz'un ruhuna en açık ifadeyle ihanet etmek olacaktır."