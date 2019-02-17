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Saadet Partisi'nden anket açıklaması: Oylarımızda patlama olacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, anket sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Oyumuz artıyor. Oylarımızda patlama olacak. Anketler bunu gösteriyor" dedi.

17 Şubat 2019 Pazar 17:56
Saadet Partisi'nden anket açıklaması: Oylarımızda patlama olacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de seçime tek başına giren sadece Saadet Partisidir. Biz ittifak yapmadık. Biz milletimizle ittifak yaptık." dedi.

Karamollaoğlu, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Rize Belediye Başkan adaylarının Muhammet Kaçar olduğunu açıkladı.

Karamollaoğlu, adayların ses getiren isimler olduğunu belirterek, seçimde en büyük görevin gençlere ve kadınlara düşeceğini söyledi.

Anket sonuçları

Saadet Partisinin yükselişte olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Oyumuz artıyor. Oylarımızda patlama olacak. Anketler bunu gösteriyor. Anketlerde oyumuz arttığı için oklarını bizim üzerimize doğrultuyorlar." diye konuştu.

Karamollaoğlu, zor bir süreçten geçen belediye yönetimlerinin, tekrar "milli görüş" ruhuyla rayına oturacaklarını savunarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de seçime tek başına giren sadece Saadet Partisidir. Biz ittifak yapmadık. Biz milletimizle ittifak yaptık. Biz aday seçerken 'Dürüst başkan, dürüst yönetim' diyoruz. Adaylarımızı bu kriterlerle seçtik. Bütün belediye başkan adaylarımız oy artırmak için değil, seçimi kazanmak için yarışacak."

"Herkese ulaşmak gerekiyor"

Kimseye saldırarak siyaset yapmadıklarını kaydeden Karamollaoğlu, "Kimseyi rencide edecek kelimeler kullanmıyoruz. Seçimleri kazanmak için vatandaşlara dokunmak gerekiyor. Herkese ulaşmak gerekiyor. Bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu herkese anlatacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Saadet Partisinin il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 17:56
  1. Rize
  2. Saadet Partisi
  3. anket sonuçları

YORUM YAZ

  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM4 dk önce
    Anketleri bırak hakikate bak kara Temel. Merhum ERBAKANA HIRSIZ, Temele katil diyenlerle utanmadan ittifak kurdunuz, dip dalgadan medet umdunuz. İSLAM, MÜSLÜMAN DÜŞMANI CHP YE15 YAKIN VEKİL KAZANDIRDINIZ. BU VEBAL SİZE YETER. Ahlaksızlık, ilkesizlik para ile değil ya.
  • HALİL HALİL 5 dk önce
    Senin hanımın ingiliz. !!!!! Bu ülke için biz senden ne bekleyeceğiz.ŞAİBELERLE dolusun kara molla
  • Malatya Malatya 6 dk önce
    Yüzde 2 oda senin oyun temel
  • Yusuf canYusuf can10 dk önce
    Ulan insanda biraz sıkılma utanma olur,her seçimde aldığın oy oranına bak diyeceğim nerede o yüz kırarım yanindaduran ya huyundan alırmış CHP bin peşine takılan takılar göremez oldu gözü var görmez,kulağı var duymaz kalbi var hissetnez
  • AK SNİPERAK SNİPER15 dk önce
    siyasetçi olmanın ilk şartını söyle bakalım yavrum !halkın gözlerinin içine baka baka yalan söyleyebilmek kabiliyeti , hocam,,, AFERİİİİN yavrum, hep böyle devam et, mutlaka kaymak tabakaya ulaşırsırsın , o gün beni de unutma, aferin...

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