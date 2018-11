Saadet Partisi’nden AK Parti’ye ağır eleştiriler

İSMAİL UĞUR / ANKARA - Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın 15 Temmuz’a ilişkin tartışma oluşturan Meclis konuşması ile ilgili basın açıklaması yaptı. Ak Parti’ye yönelik ağır eleştirilerde bulunan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Dünya açısından yaşanan bir 11 Eylül hadisesi vardı. Bu 11 Eylül hadisesi ABD’nin yapacağı işgaller açısından nasıl bir meşruiyet sebebi olduysa, bugün geldiğimiz noktada 15 Temmuz da iktidarın yaptığı bütün hukuksuzlukların, bütün adaletsizliklerin meşru bir sebebi olarak görülmektedir.” dedi.

"Herkesi hain ilan eden zihniyete karşıyız"

28 Şubat askeri müdahalesini en derinden hisseden bir siyasi geleneğin temsilcisi olduğunu ifade eden Karaduman, “Her türlü darbenin, milli irade üzerindeki her türlü vesayet uygulamasının, millet egemenliğinin temsilcisi olan TBMM üzerindeki her türlü hâkimiyet iddiasının karşısında olduğumuz gibi, kimden gelirse gelsin siyaseti biçimlendirmeyi amaç edinen her türlü politik şiddete, korku ve terör üretimine karşı toplumsal barışın ve uzlaşmanın yanında yer aldık ve yer almaya da devam edeceğiz. Fakat biz bunu ifade ederken millet iradesine ket vurmak isteyen; bu sebeple de düşünen, sorgulayan, soru soran herkesi şüpheli, hain ilan edenlerin sözel şiddetine de, TBMM’yi talimatlarla yönetmek isteyenlere de… Bu coğrafyada bin yıllık geleneğe sahip devletimizi Amerikan şirketlerine teslim etmek isteyenlere de… Türlü pazarlıklarla İslam coğrafyasını parçalamak, işgal etmek isteyenlere ülkemizi peşkeş çekenlere de karşı olduğumuzu ifade ediyoruz.” dedi.

"Darbe ‘ne istedilerse verdikleri’ örgüt tarafından gerçekleştirilmiştir"

15 Temmuz’un iki yönü bulunduğuna işaret eden Karaduman, “Darbenin siyasi ayağı ne demektir? Bunun düşünülmesini istiyoruz. Darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün işbirlikçilerinin araştırılması neden istenmemektedir? Milletin canını ortaya koyarak sokaklara çıktığı bu geceye dair hangi siyasi bağlantılar örtbas edilip hangi kişiler korunmak istenmektedir? Hepimiz biliyoruz ki bu darbe girişimi; AKP’nin 14 yıl boyunca besleyip büyüttüğü, sırtını sıvazladığı bir örgüt tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu darbe girişimi AKP’nin 14 yıl boyunca mensuplarını yargı ve yürütmenin en kritik görevlerine atadığı bir örgüt tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu darbe girişimi AKP’nin 14 yıl boyunca, devletin kozmik odasına soktuğu bir örgüt tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu darbe girişimi AKP’nin 14 yıl boyunca, ne istedilerse verdiklerini itiraf ettikleri bir örgüt tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu darbe girişimi AKP’nin 14 yıl boyunca işbirliği içinde memleketi parsel parsel bölüştükleri bir örgüt tarafından gerçekleştirilmiştir. Şimdi iktidar partisi 15 Temmuz’un siyasi ayağının araştırılmasını istemiyor.” şeklinde konuştu.

"AK Parti15 temmuz’u 'Allah’ın bir lütfu' olarak görüyor"

Ergenekon ve Balyoz davalarında olduğu gibi 15 Temmuz’un da Ak Parti için her kapıyı açan, söyledikleri her yalanı maskeleyen bir araç olarak olarak görüldüğünü vurgulayan Karaduman, “Seçimleri ve referandumu OHAL şartları altında yaparak çarpık düzenlerini onunla meşrulaştırdıkları için araştırılmasını istemiyorlar. Hangi kesimden olursa olsun kirli siyasetlerine muhalefet eden herkesi damgalamanın, cezalandırmanın, tasfiye etmenin kolaylığından ve rahatlığından vazgeçemedikleri için araştırılmasını istemiyorlar. Bankaya para yatıran küçük esnafı, sendikaya üye olan öğretmeni, çalışanları FETÖ’cü ilan ederek ailelerini açlığa mahkûm ederken, darbenin elebaşlarının kardeşlerini, yakınlarını Bakan, Büyükelçi ya da çeşitli kurumlara Başkan olarak atamalarının sebepleri sorgulanacağı için araştırılmasını istemiyorlar. Kendi yöneticilerinin hemen hepsinin Fethullah Gülen’e övgü dolu sözlerini, Pensilvanya’da çekilmiş el pençe divan durdukları resimleri açıklamak zorunda kalacakları için araştırılmasını istemiyorlar. Bu çirkin bağlantıların deşifre olacağından korktukları için; millet, bu kirli ilişkiler ağından haberdar olacağı için araştırılmasını istemiyorlar. Yani özet olarak 15 Temmuz’u “Allah’ın bir lütfu” olarak gördükleri için bunun araştırılmasını istemiyorlar. Ne yazık ki ABD’nin 11 Eylül saldırılarını kendi işgallerini meşrulaştırmak için kullanması gibi bugün de hükümet, milletimizin canı pahasına devletine sahip çıktığı 15 Temmuz’u kendisine yönelik her türlü muhalefeti susturmak, baskılamak ve çarpık düzenlerini meşrulaştırmak amacıyla kullanmaktadır.” şeklinde konuştu.

"İki bâtıl ortak AK Parti ve FETÖ’dür"

Karaduman, “Şimdi kelime oyunlarıyla milletin kaderini partilerinin kaderiyle birmiş gibi göstererek AKP’ye yapılan her eleştiriyi millete tevcih ederek bundan kurtulabileceklerini zannediyorlar.” Ak Parti’ye yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz’un siyasi ayağının araştırılması hakkında Meclis kürsüsünde konuşan Sayın Milletvekilimiz Cihangir İslam’ın, ülkenin kaderini bir çıkmaza sürükleyen ve on dört yıl beraber yürüyen bu iki batıl ortağa, yani AKP ve FETÖ’ye dair tespitlerini çarpıtırken yaptıkları da bundan ibarettir. Aynı merkezden talimat aldıkları aşikâr bir şekilde havuz medyası, troller ve fitne üreticileri milletvekilimizi linç etmek istese de hakikatin ne olduğunun farkında olarak bizler Cihangir İslam Bey’in yanında olduğunu ifade ediyoruz, AKP’nin rövanşist anlayışla işinden, mesleğinden ettiği ve FETÖ ile uzaktan-yakından ilgisi olmayan KHK mağdurlarının da, 15 Temmuz şehit ve gazilerinin yakınları için devlet eliyle toplanan yardım paralarının ulaştırılmadığı mağdurların da bir oldubittiye getirilerek üzeri örtülen gerçeklerin aydınlatılması için mücadele edenlerin de yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.”

yeniakit.com.tr