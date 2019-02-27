Saadet Partisi'nden Abdullah Gül cevabı: Kapımız açık ama o noktaya getirmeyiz!

Son zamanlarda 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni siyasi arayışlar içinde olduğu, Saadet Partisi'ne geçebileceği veya yeni parti kurabileceği yönünde iddialar gündemi işgal ediyor. Bu iddialar Gül cephesinden yalanlanmazken, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Oğuzhan Asiltürk'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Asiltürk, katıldığı televizyon yayınında Abdullah Gül ve beraberindeki isimlerin Saadet Partisi'ne katılmalarının sözkonusu olup olmadığına cevap verdi.

"Saadet'in yetkili noktasına getirmeyiz"

Oğuzhan Asiltürk'ün konuya ilişkin sözleri şu şekilde:

"Önce bizim tavrımızı söyleyeyim. Daha önce AK Parti'de önemli kademelerde bulunmuş olan ismi zikredilen isimlerden hiçbirini biz partimizin yetkili noktasına getirmeyiz. O kadar açık konuşuyorum. İnsanlar hiçbir şeye kapılmasınlar. Ama partimizin kapısı herkese açık. Bir Milli Görüşçü olarak gelenlere gelme diyemeyiz. Ama başka partilerde başka noktalarda çalışmış insanları biz yetkili bir noktaya koyamayız. Bu da Erbakan Hoca'mızın bize öğrettiği prensip. Bu tabir gelecek kişiler için değil ama gelecek çay ocağından başlayacaklar yavaş yavaş yükselecekler diyordu. Biz bir Milli Görüşçü olarak bize katılana katılma diyemeyiz ama hiçbir zaman onu pat diye getirip bizim bu fedakar insanlarımızın başına koyamayız. Kim ne derse desin bunu biz yapmayız. Bunu o kadar net söylüyorum ki. Bizde bütün kararları neticede YİK değerlendirir uygun görmediğini bizim inancımıza göre partimizin bütün kademeleri de samimiyetle canla başla dört elle sarılır yapar.

Ayrı bir parti kurarlar mı bilmiyorum. Gaybı Allah(cc) bilir. Kuracak olsalar şimdiye kadar kurarlardı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hiç bizi ilgilendirmiyor."