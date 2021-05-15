Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2018 seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olması konusunun abartıldığını belirtti ve bir sonraki seçimde Gül'ün ortak aday olup olmayacağıyla ilgili, "Sayın Gül aday olur mu, olmaz mı, ittifakların içinde tekrar konu gündeme getirilir mi, getirilmez mi, şu anda gündemde değil bu konu" dedi.

T24'ten Murat Sabuncu’ya konuşan Karamollaoğlu, "O zaman böyle bir teklif bendenizden geldi. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Uygun olur, yani tek bir adayla çıkarsak Cumhurbaşkanlığı’nı kazanma ihtimali yüksek olur’ dedi. Ama Sayın Akşener de ‘Ben daha önceden deklare ettiğim için, arkadaşlarımıza da bir bakıma söz vermiş olduğum için adaylığımı sürdüreceğim’ dedi. Şimdi bunu alıp, öyle bir televizyonlarda yorumlamaya kalkıyorlar ki, bunların hiçbir tanesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

İttifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın DEVA ve Gelecek Partisi'nin de katılımıyla genişleyebileceğini söylemesini de değerlendiren Karamollaoğlu, “İttifaklar, koalisyon değildir. İttifaklar seçim süresince geçerlidir. Seçimden sonra ille de bunların bir araya gelecekleri ve koalisyon hükümeti kuracakları anlamına gelmez. Eğer kurarlarsa her parti kendisi hangi noktalara çok büyük ağırlık veriyor, onu ortaya kor, ekonomide de eğitimde de dış politikada da konsensüs sağlanan bir partinin, hükümetin politikası ortaya çıkar. Bunun da bilinmesine ihtiyaç var” dedi.

Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmeleri

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri de değerlendiren Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na katılma iddiaları ile ilgili, "Elbette biz, Oğuzhan Bey’in yaklaşımına da kanaatlerine de saygı duyarız ama nihayetinde bizim bir parti kadromuz var, bu partinin bir Genel İdare Kurulu var, Başkanlık Divanı var, il başkanlarımız var. Böyle bir karar verilirken, bu dönem bunun daha geniş bir şekilde istişare edilmesi, hem elbette siyasetçiler olarak bizim kendi önceliklerimizi dikkate almamız hem de ülkemizin geleceği için en faydalı yaklaşım nedir, bu konuda karar vermemiz icap eder.‘Biz, bu temasları hiç yapmayacağız’ demeyiz. Biz, bütün siyasi partilerle temas kurarız, prensipleri görüşürüz, esas olan prensipler üzerinde ittifak yapmaktır" dedi.