  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de mutasyon paniği! Yalan olabilir
Rusya'ya karşı harekete geçtiler! Yeni bir askeri kuvvet kuruluyor
Bakanlık duyurdu! 499 bin öğretmene aşı randevusu verildi
Hamas "felaket olacak" deyip duyurdu
Siyaset Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Siyaset

Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:45:00 -
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 2018 seçimlerinde muhalefetin ortak adayı olması konusunun abartıldığını belirtti ve bir sonraki seçimde Gül'ün ortak aday olup olmayacağıyla ilgili, "Sayın Gül aday olur mu, olmaz mı, ittifakların içinde tekrar konu gündeme getirilir mi, getirilmez mi, şu anda gündemde değil bu konu" dedi.

T24'ten Murat Sabuncu’ya konuşan Karamollaoğlu, "O zaman böyle bir teklif bendenizden geldi. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Uygun olur, yani tek bir adayla çıkarsak Cumhurbaşkanlığı’nı kazanma ihtimali yüksek olur’ dedi. Ama Sayın Akşener de ‘Ben daha önceden deklare ettiğim için, arkadaşlarımıza da bir bakıma söz vermiş olduğum için adaylığımı sürdüreceğim’ dedi. Şimdi bunu alıp, öyle bir televizyonlarda yorumlamaya kalkıyorlar ki, bunların hiçbir tanesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

İttifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın DEVA ve Gelecek Partisi'nin de katılımıyla genişleyebileceğini söylemesini de değerlendiren Karamollaoğlu, “İttifaklar, koalisyon değildir. İttifaklar seçim süresince geçerlidir. Seçimden sonra ille de bunların bir araya gelecekleri ve koalisyon hükümeti kuracakları anlamına gelmez. Eğer kurarlarsa her parti kendisi hangi noktalara çok büyük ağırlık veriyor, onu ortaya kor, ekonomide de eğitimde de dış politikada da konsensüs sağlanan bir partinin, hükümetin politikası ortaya çıkar. Bunun da bilinmesine ihtiyaç var” dedi.

Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmeleri

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri de değerlendiren Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na katılma iddiaları ile ilgili, "Elbette biz, Oğuzhan Bey’in yaklaşımına da kanaatlerine de saygı duyarız ama nihayetinde bizim bir parti kadromuz var, bu partinin bir Genel İdare Kurulu var, Başkanlık Divanı var, il başkanlarımız var. Böyle bir karar verilirken, bu dönem bunun daha geniş bir şekilde istişare edilmesi, hem elbette siyasetçiler olarak bizim kendi önceliklerimizi dikkate almamız hem de ülkemizin geleceği için en faydalı yaklaşım nedir, bu konuda karar vermemiz icap eder.‘Biz, bu temasları hiç yapmayacağız’ demeyiz. Biz, bütün siyasi partilerle temas kurarız, prensipleri görüşürüz, esas olan prensipler üzerinde ittifak yapmaktır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Abdullah Gül aşağı Abdullah Gül yukarı artık siyasi magazin konusu oldu gitti şaşılacak şey kendisi hiç rahatsız değil dizi teklifi mi bekliyor ne Anlaşılır gibi değil
  • Yanıtla

Murat Güzel

 Temel sakalından utan 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İtalya'da koronavirüs kayıpları devam ediyor
Korona Virüs

İtalya'da koronavirüs kayıpları devam ediyor

İtalya'da bugün koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 182 artarak 123 bin 927'ye çıktı.
ABD'den mide bulandıran Filistin yalanı
Dünya

ABD'den mide bulandıran Filistin yalanı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının "meşru müdafaa" olduğu yalanını yineledi.
Ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışmıştı, fişi çekildi! Fox TV'den beklenmedik karar
Medya

Ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışmıştı, fişi çekildi! Fox TV'den beklenmedik karar

FOX TV'de yayınlanan ve bilinçaltına fark ettirmeden ahlaksızlığın işlendiği Mucize Doktor dizisinin ekranlara veda edeceği açıklandı. Yapım..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay