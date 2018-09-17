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Saadet Partisi’nden 3. Havalimanı’ndaki eylemlere destek!

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, üçüncü havalimanı işçilerinin eylemlerine destek verdi. İslam twitter üzerinden yazılı açıklama yaptı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:41
Saadet Partisi’nden 3. Havalimanı’ndaki eylemlere destek!

Üçüncü havalimanında düzenlenen eylemler sürüyor.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, yaşanan sorunlara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

İslam'ın yakından takip ettiği süreçte işçilere yönelik gözaltı işlemleri gerçekleşirken, İGA yetkililerinin işçileri darp ettiği ve eylemde bulunan işçileri sorduğu iddia ediliyor.

Cihangir İslam Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; İstanbul Valisi Vasip Şahin'i aradığı ancak herhangi bir dönüş alamadığı, iki kaymakam ve jandarma komutanının şantiyede incelemeler yaptığı ve işverenlerle işçiler arasında "arabuluculuk" rolü üstlendiği ve işçilerle yapılan görüşmelerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin herhangi bir denetim olmadığı bilgisi yer alıyor.

İşte Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın o açıklamaları:

Dün (15 Eylül 2018) saat 17.02'de İstanbul Valimiz Sayın Vasip Şahin'i GSM numarasından aradım, karşıma çıkan görevli kendilerinin toplantıda olduğunu ve aradığımı kendilerine bildireceğini ifade etti.

Otuz saati aşkın bir süre geçti, İstanbul Valiliği'nden dönüş olmadı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 09:41
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  3. İstanbul
  4. Vali
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  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ42 dk önce
    .. şere.siz vatan h.inleri tasmanızı kime verdiniz.....
Bugünkü Akit

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