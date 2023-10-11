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Gündem Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortak grup toplantısında Hamas sloganları! Hamas’a selam direnişe devam
Gündem

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortak grup toplantısında Hamas sloganları! Hamas’a selam direnişe devam

Yeniakit Publisher
2023-10-11 11:22:00 -

Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu, bugün partilerinin ortak grup toplantılarına katıldı. Kürsüye çıkan Davutoğlu konuşma yaptığı sırada Gelecek Partisi sıralarından, "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları yükseldi.

İsrail-Filistin hattındaki çatışma 5'inci günde de tüm şiddetiyle devam ediyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ni yöneten Hamas, 7 Ekim’de İsrail’e karşı Aksa Tufanı Operasyonu’nu başlattı.

Böylelikle yıllardır devam eden gerilimin fitili bir kez daha ateşlenmiş oldu.

Can kayıpları artıyor

İsrail’in farklı noktaları, Gazze’den atılan roketlerle hedef alındı. Bunun üzerine İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara karşılık vererek savaş ilan etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karşılıklı saldırılarda siviller hedef oldu ve yüzlerce can kaybı yaşandı.

Tüm dünya sosyal medyadan ve televizyon ekranlarından bölgedeki gerilimi yakından takip ediyor.

Grup toplantılarında gündem İsrail-Filistin

Öyle ki, Türkiye'de de öncelikli olarak ilk gündem savaş...

Yaşananlar, siyasilerin gündeminde yer almaya devam ederken, partilerin grup toplantılarında da konu oldu.

Filistin atkıları taktılar

Son olarak bugün, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortak grup toplantısı düzenledi.

Parti liderleri Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu, toplantıya Filistin atkıları ile katıldı.

Gelecek Partisi sıralarından 'Hamas' sloganları

Ardından kürsüye çıkan ilk isim Davutoğlu oldu. Konuşmasını yaptığı sırada parti grubundan sesler yükseldi.

Salonda, 'Hamas'a selam, direnişe devam' sloganları atıldı.

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Yorumlar

MURAT BAŞ

Bunlar fabrika ayarlarına dönemezler .Ne zamanki Reis den helallik alırlar ve Müslüman gibi siyaset takip ederler o zaman bu başlığı atın.

taner hekimoğlu

Hamasa destek de samimi iseler, önce Erdoğan ı desteklesinler.
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