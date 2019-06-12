Saadet Partisi, Karamollaoğlu'nun iddiasını bir üst seviyeye taşıdı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP’nin kanalı Halk TV'de katıldığı programda 24 Haziran 2018’deki genel seçimlerin ardından yurt dışında çıkmak için pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini ve isminin terörle iltisaklı isimler arasında göründüğünün söylendiğini iddia etmişti.

Karamollaoğlu, "Genel Seçimlerden sonra pasaportumu değiştirmek için nüfus müdürlüğüne gittim. Nüfus müdürü sıkıldı, falan dedi. 'Efendim biz size pasaport veremeyiz' dedi. Niye veremezsiniz dedim. 'Sizin isminizin karşısına terör yazmışlar' dedi." dedi.

Karamollaoğlu'nun 'pasaport' iddiasına jet yalanlama!

Jet yalanlama geldi

Bu açıklamayı yapmak için neden bir yıl beklediği merak edilen Karamollaoğlu’nun iddialarına ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden jet yalanlama geldi

Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir." denidi.

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Saadet'ten yeni açıklama

Karamollaoğlu'nun “Terör” isnadı gerekçesiyle kendisine pasaport verilmeyişi iddiasıyla ilgili Saadet Partisi'nden zaruri açıklama geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün açıklaması üzerine yeni bir açıklama yayınlayan Saadet Partisi Genel Merkezi iddiaları bir seviye üste taşıdı.

İşte açıklamanın tam metni:

"Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’nun bir TV programında, “Terör” isnadı gerekçesiyle kendisine pasaport verilmeyişi hakkında yaptığı değerlendirme birçok basın kuruluşunda haber olmuş ve ilgili kurumlardan çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Programda kısmen ifade edilen ve gerek haberlerde gerekse kurumların açıklamalarında yer alan hataların düzeltilmesi açısından aşağıdaki bilgilerin paylaşılması zaruri olmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’nun bir TV programında, “Terör” isnadı gerekçesiyle kendisine pasaport verilmeyişi hakkında yaptığı değerlendirme birçok basın kuruluşunda haber olmuş ve ilgili kurumlardan çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Programda kısmen ifade edilen ve gerek haberlerde gerekse kurumların açıklamalarında yer alan hataların düzeltilmesi açısından aşağıdaki bilgilerin paylaşılması zaruri olmuştur:

1. Genel Başkanımız 24 Haziran 2018 seçimleri akabinde davetli olduğu uluslararası bir toplantıya katılmak üzere 06.07.2018 tarihinde Ankara İl Nüfus Müdürlüğüne bizzat giderek Diplomatik Pasaport başvurusunda bulunmuştur.

2. Başvuru esnasında, “Terör” isnadı gerekçesi ile Genel Başkanımıza pasaport verilemeyeceği yetkililer tarafından kendisine ifade edilmiştir.

3. Bu vahim durumun sebebinin öğrenilmesi ve ivedilikle düzeltilmesi için Nüfus Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sivas Valiliği nezdinde yürütülen şifahi görüşmeler neticesinde, bu durumun ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzeltilebileceği bilgisi edinilmiştir.

4. İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı ile yapılan şifahi görüşmeler ve girişimler sonucunda İçişleri Bakanlığı yetkililerince bizzat Genel Başkanımız aranarak “Güvenlik soruşturması kaydındaki ‘Terör’ isnadının kaldırıldığı ve pasaportunun İl Nüfus Müdürlüğünden kendisine teslim edileceği” ifade edilmiştir.

5. Genel Başkanımız başvurudan 6 gün sonra (12.07.2018) pasaportunu teslim almıştır.

6. Söz konusu açıklamada Genel Başkanımızın dikkat çektiği husus pasaportunun iptali değil, bir siyasi parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayının güvenlik soruşturması kaydına “Terör” ifadesinin yerleştirilmesi ve İçişleri Bakanlığının düştüğü üzüntü verici durumdur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."