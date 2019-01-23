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Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Levent Baştürk kimdir?

Saadet Partisi 70 belediye başkan adayını açıkladı. Bunlardan biri de Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA'da dış politika yazılarıyla önce çıkan Leven Baştürk, Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Araştırmacı yazar Baştürk aynı zamanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde dersler veriyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba 20:30
Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Levent Baştürk kimdir?

Saadet Partisi 70 belediye başkan adayını açıkladı. Bunlardan biri de Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA'da dış politika yazılarıyla önce çıkan Leven Baştürk, Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Araştırmacı yazar Baştürk aynı zamanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde dersler veriyor.

LEVENT BAŞTÜRK KİMDİR?

Baştürk, 1964 yılında Merzifon’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu. ABD’nde Pittsburgh ve Denver Üniversitelerinde Uluslararası İlişkiler ve Mukayeseli Siyaset dallarında lisans üstü çalışmalarına devam etti. ABD’nde yaşadığı süre boyunca Muslim American Society Freedom Foundation ve WisdomNet Foundation gibi Müslüman toplumun sorunlarına eğilen sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına aktif olarak katıldı. Şubat 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında Ankara’da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) araştırmacı olarak çalıştı. SETA yayınları arasında çıkan “Irak Siyasetini Anlama Kılavuzu” adlı çalışmanın yazarları arasındadır. ABD ve Türkiye’de çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde Türk siyaseti ve uluslararası ilişkiler konularında yazıları yayınlandı. Dünya Bülteni ve Haberiyat portallarında dış politika yazıları kaleme aldı. Baştürk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde dersler veriyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 20:30
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