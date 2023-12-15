  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Saadet-Gelecek grubu düştü
Gündem

Saadet-Gelecek grubu düştü

Yeniakit Publisher
2023-12-15 11:20:00 -
Saadet-Gelecek grubu düştü

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesiyle Meclis'te 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu düştü.

TBMM'de bir vekili eksilen Saadet-Gelecek grubu, iç tüzük gereği grup kurmak için gereken 20 milletvekili kuralını yerine getiremediği için düşmüş oldu. Bitmez'in vefat etmesinin ardından Meclis'te 599 milletvekili kaldı.

Bir siyasi partinin Meclis'te grup kurması için en az 20 milletvekili olması gerekiyor. 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10'ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, Temmuz ayında Meclis'te ortak grup kurmuştu.

Saadet Partisi'nden flaş "yerel seçim" kararı! "AK Parti" detayı dikkat çekti
Saadet Partisi'nden flaş “yerel seçim” kararı! “AK Parti” detayı dikkat çekti

Siyaset

Saadet Partisi'nden flaş “yerel seçim” kararı! “AK Parti” detayı dikkat çekti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saadet Partisi’nin ekseni kaymıştır
Saadet Partisi’nin ekseni kaymıştır

Siyaset

Saadet Partisi’nin ekseni kaymıştır

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Siyaset

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Hasan Bitmez’in vefat tarihinde ilginç ayrıntı
Hasan Bitmez’in vefat tarihinde ilginç ayrıntı

Siyaset

Hasan Bitmez’in vefat tarihinde ilginç ayrıntı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23