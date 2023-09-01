S Kurabiye (Kayseri'nin meşhur kurabiyesi) 'Bugün ne pişirsem' diyenlere: Oturmalarının gözdesi, yok böyle görsel şölen!

Amerika'ya özgü olup sonra dünya mutfağınca tanınan bu lezzet Kayserili kadınlar tarafından da tarif defterlerinde yerini almaya başladı. Kayseri yöresinde dünürlük kurabiye de denilen S kurabiyeler yapımının kolay olması ve kolay kolay bayatlamaması sebebi ile çok tercih edilen ve çook lezzetli bir tatlıdır.