S Kurabiye (Kayseri'nin meşhur kurabiyesi) 'Bugün ne pişirsem' diyenlere: Oturmalarının gözdesi, yok böyle görsel şölen!
Amerika'ya özgü olup sonra dünya mutfağınca tanınan bu lezzet Kayserili kadınlar tarafından da tarif defterlerinde yerini almaya başladı. Kayseri yöresinde dünürlük kurabiye de denilen S kurabiyeler yapımının kolay olması ve kolay kolay bayatlamaması sebebi ile çok tercih edilen ve çook lezzetli bir tatlıdır.
S Kurabiye (Kayseri 'nin Meşhur Kurabiyesi) Tarifi İçin Malzemeler
1 kase vita yağ
1 kase pudra şekeri
2,5- 3 kase un
S Kurabiye (Kayseri 'nin Meşhur Kurabiyesi) Tarifi Nasıl Yapılır?
Vita yağını karıştırma kabına alıp mikserle beyazlaşana kadar çırpın.
Üzerine pudra şekeri ekleyip krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.
Unu kontrollü şekilde ilave edip yoğurun.
Benim kurabiyelere 3kase undan biraz arttı. Unun markasına göre değişebilir.
Elinizle uzun çubuk şeklinde yapıp s şeklini verin.
170 derece fırında 20dakika da pişti.
Fırına göre değişebilir pişirme süreli üzerleri çatlamaya başladığında kurabiyeler hazır. Afiyet olsun.
Kadın - Aile
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