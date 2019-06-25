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S-300'ün gizli parçalarını çalarken yakalandı!

Rus S-300 hava savunma sistemlerinin gizli parçalarını çalmak isterken suçüstü yakalanan Polonya vatandaşı Marian Radzajewski, Moskova'da çıkarıldığı mahkemede casusluk suçları nedeniyle 14 yıl hapse mahkum edildi.

25 Haziran 2019 Salı 23:55
S-300'ün gizli parçalarını çalarken yakalandı!

Rusya hükümetinin 'gizli' nitelediği materyallerin bulunması nedeniyle kamuoyuna kapalı yapılan duruşmada, Radzajewski'nin S-300 parçalarını Polonyalı bir tedarikçi için çalmak istediği ifade edildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'nin verilerine göre, önde gelen bir askeri tedarik şirketi, gizli parçaları çalması ve Polonya'ya ihraç etmesi için Radzajewski'yle anlaşma yaptı. Ancak Radzajewski, parçaları çalmaya çalışırken yakalandı.

 

Marian Radzajewski, Moskova'da çıkarıldığı mahkemede casusluk suçları nedeniyle 14 yıl hapse mahkum edildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 23:55
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