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Ryan Donk, 1 yıl daha Galatasaray'da

- Sarı-kırmızılı takımda 21 Süper Lig ve Avrupa kupası maçına çıkan Hollandalı oyuncunun sözleşmesi 1 yıl uzadı

17 Mart 2019 Pazar 22:07
Ryan Donk, 1 yıl daha Galatasaray'da


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk'un sözleşmesi 1 yıl uzadı.

Sarı-kırmızılı ekibe Kasımpaşa'da 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen Donk ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon sonunda sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Yapılan yeni anlaşmada Ryan Donk'un sarı-kırmızılı takımda 21 Süper Lig ve Avrupa kupası maçına çıkması durumunda sözleşmesinin 1 yıl daha uzayacağı maddesi yer aldı.

Galatasaray'da bu sezon 14 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında forma giyen Donk'un sözleşmesi kendiliğinden 1 yıl daha uzadı.

Donk, sarı-kırmızılı kulüpten gelecek sezon için 1 milyon 895 bin avro garanti ücret alacak. Hollandalı futbolcuya Süper Lig ve Avrupa kupalarında takımın alacağı her bir puan için net 5 bin avro ödenecek. Gelecek sezon 21 lig ve Avrupa kupası maçında oynaması durumunda Donk'a ekstradan 300 bin avro daha verilecek.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:07
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