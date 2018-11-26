Ryan Babel'den taraftara küfürlü cevap!

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medya üzerinde yaşadığı bir diyalogta siyah beyazlı bir taraftara küfür etti.



Taraftarın 'Yollayın gitsin. Yeniden 200 bin kazanmak ister misin Kasımpaşalı' yorumuna cevap veren Babel, 'Annenle beni yeniden buluşturmak ister misin?' dedi.



Babel'in bu cevabına sosyal medyada büyük tepki yağıyor.