  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li Bekaroğlu'nun kızı köpek saldırısına uğradı! Karanlık Oda bakın nasıl haberleştirdi

CHP’den istifa eden Mehmet Ali Çelebi’den olay sözler: Geçin bu işleri

Önce terörist dediler sonra bakın ne yaptılar! İran'dan şaşkına çeviren hamle

Bakan Selçuk tarih verdi! İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hesaplara yatırılacak

Özgür basın dediğiniz böyle mi oluyor Hülya Hökenek, Fatih Altaylı, Bülent Aydemir? Erdoğan’a itibar suikastı yapılabilir ama Turgay Ciner’e kimse dokunamaz!

Türkiye'nin gururu ASELSAN'dan dışa bağımlılığı bitirecek adım

Türk denizciler o anları anlattı! ‘Üstümü halatlarla örttüm ve başladım’

Rus askerleri sessizce bölgeye giriş yapmıştı! 200 binden fazla insan ülkeden kaçtı

İstanbul'a 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak mı? Meteoroloji'den açıklama geldi

Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, 30 saldırı helikopterinin Dedeağaç'a konuşlandırılmasın arka planını açıkladı
Spor Ryan Babel’den çok konuşulacak Mesut Özil açıklaması
Spor

Ryan Babel’den çok konuşulacak Mesut Özil açıklaması

Galatasaray'ın oyuncusu Hollandalı Ryan Babel, Clubhouse uygulamasında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Flaş açıklamalar yapan Babel, Türkiye ligini, Mesut Özil transferi ve Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 16:52:00 -
Ryan Babel’den çok konuşulacak Mesut Özil açıklaması

Sosyal medyadaki yeni popüler uygulama Clubhouse'ta sohbete katılan Ryan Babel, sorulan her soruya cevap verdi. İşte 34 yaşındaki Hollandalı yıldızın açıklamalarından satırbaşları;

Beşiktaş bu sezon gerçekten iyi ama umarım akşam Trabzonspor kazanır.

-Mesut Özil'in gelmesi Türk futbolu ve Fenerbahçe için büyük bir olay. Türkiye ligini daha enteresan hale getirdi. Ama ben Galatasaray'a odaklanmış durumdayım.

-Futbol takım sporu ve takım yararı önemli. Ben kariyerimin sonlarındayım ve Kerem'in yerimi alması destekleyeceğim bir durum.

-Fatih Terim bir baba figürü çoğu futbolcu İçin. Büyük bir karakter ve çok büyük bir hoca.

-Çok fazla insan sosyal medya ile ilgileniyor. İçerik üretiyor. Olumsuz çok şey söylenebiliyor ama ben olumlu olanlara odaklanıyorum.

-Bence Türkiye'de zeminler genelde iyi ama kardan dolayı zeminlerin kötü olduğunu düşünüyorum

Türkiye'de farklı kulüplerde oynadığım ve farklı şehirleri gördüğüm İçin mutluyum. Türkiye'de 2000'in üzerinde gün geçirmeye yaklaşıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Yiyecekler, insanlar, ortam her şey için çok mutluyum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bangladeş tepkilere rağmen Müslümanları korunmasız bir adaya gönderiyor
Dünya

Bangladeş tepkilere rağmen Müslümanları korunmasız bir adaya gönderiyor

Bangladeş, uluslararası toplumun tepkisine rağmen 1778 kişiden oluşan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) 4'üncü grubunu kasırga ve sel tehtid..
Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, 30 saldırı helikopterinin Dedeağaç'a konuşlandırılmasın arka planını açıkladı
Gündem

Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, 30 saldırı helikopterinin Dedeağaç'a konuşlandırılmasın arka planını açıkladı

Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, ABD’nin Türkiye sınırına 40 kilometreden az mesafede bulunan Dedeağaç'a 30 saldırı helikopteri konuşl..
Rus askerleri sessizce bölgeye giriş yapmıştı! 200 binden fazla insan ülkeden kaçtı
Dünya

Rus askerleri sessizce bölgeye giriş yapmıştı! 200 binden fazla insan ülkeden kaçtı

Geçtiğimiz haftalarda Rus askerlerinin giriş yaptığı Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 200 binden fazla insanın ülkeden kaçtığı bildirildi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay