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Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı

Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Fransa ve Almanya ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı.

09 Kasım 2018 Cuma 17:34
Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre, milli takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 16 Kasım'da Fransa ve 19 Kasım'da Almanya ile yapacağı maçlardaki kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i kadroya alan milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Almanya ekibi Hertha'dan Javairo Dilrosun'u da ilk defa kadroya davet etti.

Kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Barcelona), Jeroen Zoet (PSV)

Defans: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Inter)

Forvet: Ryan Babel (Beşiktas), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Javairo Dilrosun (Hertha), Luuk de Jong (PSV), Quincy Promes (Sevilla)

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 17:34
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