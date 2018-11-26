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Ryan Babel bir skandala imza attı!

Beşiktaş'ta forma giyen Hollandalı oyuncu Ryan Babel, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Babel, gelen tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:25
Ryan Babel bir skandala imza attı!

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Geçtiğimiz günlerde menajerinin Beşiktaş'tan senelik 3.3 milyon Euro istemesi taraftarların tepkisini çekti.

Sosyal medyada Babel'in Kasımpaşa ve Deportivo'da daha az paraya oynadığı günleri hatırlatıldı. Bir taraftar, Babel'in fotoğrafını sosyal medyadan yayınlarken, başka bir taraftar da bu fotoğrafa yorum yaparak, Ryan Babel'in resmi hesabını etiketledi. Taraftarın sorduğu 'Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro'ya oynamak ister misin?' sorusuna yanıt veren Babel, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" diyerek skandal bir cevap verdi. Kısa süre içinde birçok Beşiktaş taraftarı Babel'e, verdiği cevap nedeniyle tepki gösterirken, Hollandalı futbolcu daha sonra bu yorumunu sildi.

"Şaka yapmıştım"

Gelen üst üste tepkilerin ardından tekrar yorum yapan Babel, "Sadece şaka yapmıştım. Galatasaray maçı için 2 adet bilet vermek istiyorum" dedi.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:25
  1. Beşiktaş
  2. Ryan Babel
  3. Kasımpaşa

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