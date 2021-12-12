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Ekonomi Rüzgardan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Ekonomi

Rüzgardan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye’nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik dün 187 bin 598 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 20,01 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:32:00 -
Rüzgardan elektrik üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, 10 Aralık Cuma günü Türkiye’de 937 bin 377 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimin yüzde 24,56’sını doğal gaz santrallerinde yapılırken, ikinci sırada yüzde 20,58 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Üçüncü sırada bulunan rüzgar santrallerinin üretimdeki payı ise yüzde 20,01 oldu. Böylece, Türkiye’de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 187 bin 598 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde en son 10 Kasım’da 181 bin 49 megavatsaatle rekor kırılmıştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin saat 10.00’daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 576 megavatsaatle 12.00’de, en düşük tüketim ise 31 bin 788 megavatsaatle 05.00’te gerçekleşti.

Günlük bazda dün tüketim ise 937 bin 921 megavatsaat olarak kayda geçti. Dün 11 bin 199 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 410 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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