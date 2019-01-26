Rüzgara bile dayanamadı... Aydın'da Yunan putu yerlere serildi!

Didim’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük hayatı olumsuz etkilerken; fırtınaya dayanamayan Yalı Caddesindeki sözde 'Yunan tanrısı' Poseidon putu sere serilerek parçalandı. Yunan mitolojisinden sözde 'denizler, depremler ve atlar tanrısı' olarak ifade edilen Poseidon putunun yıkıldığını gören esnaflar ve vatandaşlar, konuyu Didim Belediyesine bildirirken, Poseidon heykelinin yıkıldığı gören Didimliler de olayı sosyal medyadan duyurdu.

Heykel 2012 yılında Didim’e gelen tatilcilerin dikkatini çekmek ve turizmde çeşitlilik oluşturmak amacıyla konulmuştu.

Poseidon kimdir?

Eski Yunan mitolojisinde yer alan Poseidon, 'denizler, depremler ve atlar tanrısı' olarak belirtilir ve "tanrıların tanrısı" olarak betimlenen Zeus'un üç kardeşinden biridir.