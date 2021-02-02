Rüyalar kaç saniye sürer? Rüyaların süresi ne kadar?

Bilim adamları rüyaların süresi konusunda pek uzlaşı sağlamış değil. Bazı bilim adamları rüyaların süresi hakkında birkaç saniyeyi geçmeyeceği fikrini öne sürerken bazıları ise rüyaların saatlerce sürdüğünü iddia ediyor.

Amerikalı bilim adamı Dr. B. Klein, konuyla ilgili tartışmalara son noktayı koymak için yardımcılarıyla birlikte yoğun bir araştırma başlattı.

Gönüllüler üzerinde başlattığı araştırmasında rüyaların 20 saniyeden fazla sürmediğini gözlemledi. İşin garip tarafı ise, gözlem altında tutulan gönüllülerin gördüğü rüyaların 3-5 saniye olmasına rağmen saatlerce anlatabiliyor olmasıydı. Dr. Klein, gönüllülerin anlattığı rüyalardan roman yazılabilecek derecede maceraların yaşandığını da gözlemledi.

Araştırmalarına yoğun bir şekilde devam eden Dr. Klein, en uzun rüyanın 90 saniyeyi geçmediği kanısına vardı.

Rüyalar ve göz hareketleri

1953 yılında Chicago Üniversitesi'nden bir diğer bilim adamı Dr. Kleitman, rüyalar hakkında geniş çaplı bir araştırma başlattı. Kendisini rüyalardan mahrum bırakmak isteyen Kleitman, araştırmalarına nörofizyolojik alanda da devam ettirdi. En fazla 1 hafta rüyalardan uzak kaldığını gören Kleitman, uzun deneyler sonucunda rüya esnasında göz hareketlerinin yoğunlaştığını farketti.

Rüya görmediğini söyleyen insanlarla da bir deney gerçekleştiren Kleitman, onların da gözlerinin belli bir süre zarfında yoğun hareketler yaptığını belirledi.

Herkes rüya görür mü?

Sonuç olarak Kleitman, 30 yıllık çalışmanın ardından herkesin rüya gördüğünü fakat bazı insanların rüyalarını hatırlamadığını ortaya koydu.