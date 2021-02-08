  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Rüyada beyaz araba satın aldığını görmek ne demek?
Yaşam

Rüyada beyaz araba satın aldığını görmek ne demek?

Rüyada beyaz araba satın aldığını görmenin anlamı nedir? Rüyada beyaz araba satın almak ne anlama geliyor, manası nedir, merak ediliyor. Peki rüyada beyaz araba satın almanın rüya tabiri nedir? İşte rüya tabirlerinde beyaz araba satın almanın ayrıntılı anlamı...

Yeniakit Publisher
2021-02-08 12:53:00 - 2021-02-08 12:57:31
Rüyada beyaz araba satın aldığını görmek ne demek?

Vatandaşlar rüyada beyaz araba aldığını görmek ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki rüyada beyaz araba satın aldığını görmek nasıl yorulur, rüya tabiri nedir?

Rüyada araba görmek, genelde hayatınızın nasıl gittiğini, geçim için aldığını tedbirleri, itibarınızı, mevki ve mertebenizi temsil eder.

Rüyada beyaz araba sürmek, kısa sürede gelecek olan maddi bolluğa, zenginlik ve servete işarettir. Rüya sahibini kötü gideceği işlerinin düzeleceği ve talihin yaver gideceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada beyaz araba satın almak

Rüyada beyaz bir araba aldığını gören kişi, kariyerinde doğru tercihler vermeye, iş ve sosyal hayatta yaşanan sıkıntılardan ferahlığa ereceğine delalettir. Doğru adımlar atması nedeniyle iş hayatında başarılar sağlayacak olan rüya sahibinin adından söz ettireceği şeklinde tabir edilir.

Rüyada beyaz araba almak, uzun yıllardan beri aradığı huzura ermek isteyen rüya sahibinin kısa zamanda tüm dertlerden kurtulup mutlu olacağına işaret edilir.

Rüyada araba görmek ne demek?
Rüyada araba görmek ne demek?

İSLAM

Rüyada araba görmek ne demek?

Rüyada dolmuş veya minibüse bindiğini görmek... Rüyada dolmuş kullanmak
Rüyada dolmuş veya minibüse bindiğini görmek... Rüyada dolmuş kullanmak

Aktüel

Rüyada dolmuş veya minibüse bindiğini görmek... Rüyada dolmuş kullanmak

Rüyada kırmızı arabaya bindiğini görmek... Rüyada kırmızı araba sürmek
Rüyada kırmızı arabaya bindiğini görmek... Rüyada kırmızı araba sürmek

Aktüel

Rüyada kırmızı arabaya bindiğini görmek... Rüyada kırmızı araba sürmek

Rüyada arabanın altında kaldığını görmek ne anlama gelir?
Rüyada arabanın altında kaldığını görmek ne anlama gelir?

Aktüel

Rüyada arabanın altında kaldığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada beyaz araba görmek... Rüyada beyaz araba sürmek ne anlama gelir?
Rüyada beyaz araba görmek... Rüyada beyaz araba sürmek ne anlama gelir?

Yaşam

Rüyada beyaz araba görmek... Rüyada beyaz araba sürmek ne anlama gelir?

Rüyada kırmızı araba satın aldığını görmek nasıl tabir edilir?
Rüyada kırmızı araba satın aldığını görmek nasıl tabir edilir?

Yaşam

Rüyada kırmızı araba satın aldığını görmek nasıl tabir edilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadınlar bunları söylerken Boğaziçililer neredeydi?
Gündem

Bu kadınlar bunları söylerken Boğaziçililer neredeydi?

Başörtüsü düşmanı Prof Dr. Ufuk Yiğitsubay, yasakçı zihniyetini savunarak "Özgürlük denince bu da benim özgürlüğüm, ben türbanlı öğrenciye d..
Sergen Yalçın'dan imalı gönderme: Kim şampiyon olacaksa olsun
Spor

Sergen Yalçın'dan imalı gönderme: Kim şampiyon olacaksa olsun

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 10 kişi kalarak kazandıkları Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bırakın sahada mücadelemiz..
Bakan Soylu'dan sert tepki: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın
Gündem

Bakan Soylu'dan sert tepki: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Parlamentosu'nda Hollanda'yı temsilen bulunan Kati Piri'nin açıklamalarına cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay