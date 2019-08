Rüya tabirleri | Rüya yorumları rüyada yılan görmek, rüyada bebek görmek, rüyada sevinmek

Rüya yorumcusu olarak Allah (C.C) Hz. Yusuf’a özel bir yetenek olarak rüya tabiri yorumlamayı nasip etti. Hz. Yusuf, Mısır Sultanının gördüğü rüyayı yorumlayarak 7 yıl bolluğun sonunda 7 yıl da kıtlık olacağını rüya yorumundan çıkardı. Böylelikle Hz. Yusuf’un rüya yorumu sayesinde Mısır halkı kıtlığa karşı önlem almış oldu. Rüya haktır. Ancak her rüya ile de amel etmenin doğru olunmadığı bildirilmekte. Kişi gece rüyasında ölmüş annesini, babasını ya da yakın birini görür. Rüyada para görmek, rüyada ağlamak, rüyada evlenmek, rüyada at görmek, rüyada kedi görmek, rüyada kavga etmek, rüyada kan görmek, rüyada yılan görmek, rüyada bebek görmek, rüyada sevinmek en çok görülen rüyalar arasında yer almakta. İşte rüya yorumlarına ilişkin hangi rüya nasıl yorumlanır? Sorusuna ilişkin haberin detayları.

İslâm'a göre rüya üç çeşittir:

1. Salih rüya,

2. Şeytanî rüya,

3. İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya.

Salih rüya, vaki olacak olan şeyleri vukuundan evvel, fıtrî istidad ile idrak etmekten ibarettir. Peygamber (asm) bununla ilgili şöyle buyurur:

"Müminlerin rüyası nübüvvetin kırk altı bölümünden bir bölümdür."

Şeytanî rüya, şeytanın, insanı korkutup üzüntüden üzüntüye sevk etmek için, uyku halinde insanın kalbine verdiği vesveseden ibarettir. Peygamber (asm) şöyle buyurur:

"Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse, o Allah'tandır. Bunun için Allah'a hamd edip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse, o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve onu kimseye de açmasın. Yoksa kendisine zarar verecektir."

İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya ise, insan bir şeyle meşgul olup onunla fazlasıyla ilgilendiği için hakkında rüya görür. Peygamber (asm) bir hadiste şöyle buyurur:

"Rüya üçdür. Allah tarafından olup müjde veren salih rüya, üzüntü verip şeytandan gelen rüya ve insanın kendi kendine bir şeyler söyleyip tasavvur ettiğinden meydana gelen rüya."

Yûsuf sûresinde zikredilen Hz. Yusuf (as)'ın rüyasıyla ilgili âyet ve yukarıda zikredilen hadisler, bunu ifade ediyorlar. Rüyaların içinde hak rüyalar vardır. Ancak "her rüya haktır ve her tabir de doğrudur" denilmez.

Rüyada ağlamak

Sevince, hüzün ve kederden kurtulmaya, sevinçli güzel haberi simgelemektedir. Allah korkusundan ağlanması kederin gitmesine ferahlığa, ağlayıp ta gözlerinden yaş akmıyorsa hayal kırıklığına yorulmaktadır. Rüyasında ağladığını gören kimse Allah'ın rahmetine nail olur. Sıcak gözyaşı kedere, soğuk göz yaşı gam, kederden kurtulmak anlamına gelmektedir. Bazı İslami yorumculara göre, rüyasında sessiz ve sakin bir şekilde ağladığını gören kişi için bu Rüya ferah ve sevinçtir şeklinde tabir etmişlerdir.

Rüyada para görmek

Rüyada para görmek Rüya sahibinin gördüğü sembollere bağlantılı olarak farklı şekilde yorulur. Para, üzüntü, keder, darlık ve kendisine üzüntü verecek söze yorumlanır. Evinden Bakır paraları alıp sokağa atmak, gam ve kederden kurtulmak demektir. Bankaya para yatırmak, işlerde başarıya, para çekmek başarısızlığa işaret eder. Dinar, ilme, salih ve hayırlı evlada ve menfaate çıkar. Rüyada para görmek; bayağı rızka, sıkıntıdan sonra rahatlığa veya işi az ödülü çok amele yorumlanır.

Rüyada evlenmek

Rüyada evlenmek Allah'ın yardımına ve nimete işarettir. Rüyada şahitler huzurunda evlendiğini görmek, Allah'a kullukta söz vermeye yorumlanır. Nikâh salonunda olursa makama, şöhrete erişmeye tabir edilir. Rüyada genç ve güzel yada yakışıklı biriyle evlendiğini görmek, zengin kimselerle tanışmaya ve onlardan gelecek menfaate delalet eder. Rüyada bir hanımla evlendiğini görmek, o evlendiği kadının kıymeti, fazileti, değeri, İsminin anlamı ve de güzelliği nispetinde nimet ve saltanattır. Rüyada evlilik makam, şöhret, zenginlik, menfaat, nimet, Salih amel, makam, mevki, mutluluk demektir. Rüyada tanımadığınız birisiyle evlendiğinizi görmek hayra yorumlanır. Rüyada hasta birinin evlendiğini görmesi cennet nimetlerine ulaşmaya işarettir.

Rüyada at görmek

Rüyada at görmek murattır. Rütbe, makam ve yolculuğa işaret eder. İmam Cafer Sadık (a.s): Atı mertebe, izzet, hükümdarlık, büyüklük, hayır ve bereket şeklinde yorumlamıştır. Ata binmeye ehil olmayan biri, Rüyada ata binmesi, bu onun için izzet ve makama, yüksek derecelere delâlet eder. Bazı kere de ata binmek yolculuğa işarettir. Danyal (a.s.): Rüyada at görmek, izzet, şeref ve devlete delalettir. Kirmani de demiştir ki: Düşmanı ve rakibinizi yenmeye de işarettir. Rüyada at görmek, her şekilde iyi bir rüyadır. Yüksek mevkilere işarettir. Attan indiğini görmek, iyi değildir ve keder alâmetidir.

Rüyada kavga etmek

Rüyada kavga etmek ihtilafa düşmeye, görüş ayrılıklarına ve tartışma yapmaya yorumlanır. Rüya sahibinin silahla kavga ettiğini görmesi, dikkat çekecek bir iş yapmaya, ağız kavgası yapmaksa üzüntü ve kedere yorulur. Biriyle kafa kafaya dönüşmek soy ve sopla öğünmeye yahut biriyle tartışmaya delalet eder.

Günümüz alimlerine göre rüyada kan görmek; yakınlarınızdan biri için endişe ettiğinize delalettir. Çok büyük hayal kirikligina ugrayacak ve mutsuz olacaksiniz. Garip ve esrarengiz arkadaslardan uzak durun. Sagliginiza dikkat edin.

Rüyada kedi görmek

Rüyada kedi görmek; dedikoduya, imansız kişiye, hırsıza, sevmek; şımarmaya, sevince, çocuğu için didinen kadına yorulur. Rüyada kedi fesat ehli hırsız kimseye işarettir. İslam alimlerinden İmam Cafer Sadık'a göre husumet ve genişliğe çıkacağınız anlamına gelir. Rüyada evde kediler görmek eve hırsızın girmesine işarettir.