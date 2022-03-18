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Biyografi Rüya Demirbulut kimdir? Rüya Demirbulut nereli kaç yaşında, hayatı:
Biyografi

Rüya Demirbulut kimdir? Rüya Demirbulut nereli kaç yaşında, hayatı:

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Rüya Helin Demirbulut geliyor. Daha önce TRT1’de yayınlanan Tek Yürek dizisinde oynayan Rüya Demirbulut sosyal medya en çok konuşulan konular arasında girince, kim olduğu, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu, ne iş yaptığı da merak edilmeye başlandı Peki, Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Rüya Demirbulut‘un hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde....

Yeniakit Publisher
2022-03-18 15:52:00 - 2022-03-18 15:53:11
Rüya Demirbulut kimdir? Rüya Demirbulut nereli kaç yaşında, hayatı:

Rüya Demirbulut, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek isimli dizide yer aldı. Oyuncu Demirbulut, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında Lysistrara Düşleri isimli tiyatro oyununda sahne alan Demirbulut, orta derecede İngilizce bilen Rüya Helin Demirbulut, reklamlarda da boy gösterdi ve yüzme ile ilgileniyor. 

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