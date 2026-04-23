Rutte'den nükleer açıklaması! Caydırıcılığa dikkat çekti

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın karşı karşıya bulunduğu güvenlik risklerine dikkat çekerek, nükleer caydırıcılığın etkinliğinin korunmasının kritik önem taşıdığını ifade etti. Rutte, büyük istikrarsızlık dönemlerinde NATO’nun nükleer kapasitesinin güvenilir ve etkili olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

NATO tarafından yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen Nükleer Politika Sempozyumu bu yıl İstanbul’da gerçekleştirildi. Sempozyumda ittifak genelinden 150’yi aşkın uzman bir araya gelirken, nükleer politika ve caydırıcılık başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

ANKARA ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK GÜNDEM

Temmuz ayında Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen sempozyumun, ittifakın önündeki kritik kararlar açısından önemli bir hazırlık zemini oluşturduğu belirtildi. Güvenlik ortamındaki bozulmanın NATO’nun mevcut nükleer duruşunu nasıl etkileyeceği ve bu yapının nasıl uyarlanması gerektiği, toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Çevrim içi olarak sempozyuma katılan Rutte, ittifakın yeni dönemde savunma ve caydırıcılık kapasitesini daha da güçlendirmesi gerektiğine işaret etti. NATO’nun değişen tehdit ortamına karşı hem konvansiyonel hem de stratejik düzeyde hazırlıklı olması gerektiği mesajı verildi.

TÜRKİYE’YE EV SAHİPLİĞİ TEŞEKKÜRÜ

Rutte, konuşmasında Türkiye’ye de özel olarak değindi. Sempozyuma ev sahipliği yapmasından dolayı Türkiye’ye teşekkür eden NATO Genel Sekreteri, Ankara’nın güvenlik alanında yaptığı katkılardan övgüyle söz etti.

Türkiye’nin yalnızca ittifak içindeki askeri katkılarıyla değil, aynı zamanda savunma yatırımları ve büyüyen savunma sanayisiyle de dikkat çektiğini belirten Rutte, Türk savunma endüstrisinin yenilikçi kapasitesinin artarak devam ettiğini ifade etti.

NATO’NUN GÜVENLİK MİMARİSİNDE YENİ DÖNEM MESAJI

Rutte’nin açıklamaları, NATO’nun önümüzdeki dönemde güvenlik stratejisini daha sert ve daha esnek bir çerçevede yeniden şekillendirebileceğine işaret etti. Özellikle küresel gerilimlerin arttığı bir dönemde, nükleer caydırıcılık başlığının ittifakın savunma anlayışında yeniden merkezi bir konuma yerleştiği görülüyor.

İstanbul’daki sempozyumda ortaya çıkan mesajlar, Ankara Zirvesi öncesi NATO’nun yalnızca mevcut tehditleri değil, gelecekteki stratejik riskleri de dikkate alarak yeni kararlar almaya hazırlandığını gösterdi.