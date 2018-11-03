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‘Rütbe sökme’ davasında sürpriz karar

12 Eylül darbesinin en önemli isimleri olan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkındaki ‘rütbe sökme’ ve mirasçıların mal varlıklarını kullanamaması için görülen davada şaşırtan bir gelişme yaşandı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 06:19
‘Rütbe sökme’ davasında sürpriz karar

Daire, “Sanıklar öldü, rütbe ve mal varlığı konusunda karar vermeye gerek” yok diyen yerel mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme, sanıklara ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesine ve rütbelerinin sökülmesine karar verdi. Bu kararın temyiz incelemesi sürerken Evren ve Şahinkaya öldü. Bunun üzerine Yargıtay, sanıklar hakkında ‘davanın düşürülmesine karar verilmesi’ gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bunun üzerine Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, ölüm nedeniyle davanın düşmesine karar verirken, önceki kararında farklı olarak, sanıkların rütbelerinin sökülmesi ve mal varlıklarının müsadere edilmesi konusunda ise karar verilmesine yer olmadığına kanaat getirdi. Mahkeme davanın tüm sonuçlarıyla düştüğüne hükmetti.

Dava yeniden görülecek

Müdahil avukatları temyize gitti. Yargıtay Başsavcılığı ise hazırladığı tebliğnamede, itirazların haklı olduğuna, yerel mahkemenin kararının bozulmasını istedi. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 1 Ekim 2018 tarihinde yerel mahkeme kararını müdahillerin temyiz itirazları doğrultusunda bozdu. Bozma kararından sonra rütbe davası yeniden görülecek. Davaya bakan Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi 18 Ocak tarihine duruşma günü verdi. 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 06:19
  1. Ankara
  2. gazete12 eylül
  3. darbe
  4. yargıtay

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