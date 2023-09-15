Rusya'ya petrol geliri son 11 ayda rekor getirdi: Tarihe geçecek, gündeme damga vurdu! İlişkin açıklama

Uluslararası Enerji Ajansının (UEA) Ağustos ayına ilişkin küresel petrol piyasası raporundan derlenen verilere göre, Rusya Ağustos'ta günlük toplam 7,2 milyon varil petrol ihraç etti. Bu ihracatın 4,8 milyon varilini ham petrol oluştururken 2,4 milyon varilini de petrol ürünü oluşturdu.

Rusya bu satışlardan toplam 17,1 milyar dolar gelir elde etti. Petrol fiyatlarındaki artıştan faydalanan Rusya’nın toplam petrol ihracatı Ağustos'ta bir önceki ayın günlük 100 bin varil altında gerçekleşmesine rağmen, geliri Temmuz ayına göre 1,8 milyar dolar artış gösterdi. Söz konusu gelir geçen yılın aynı ayına göre ise 1,6 milyar dolar geriledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Rusya’dan petrol ithalatını önemli ölçüde artıran Çin ve Hindistan Ağustos'ta Rus petrolünün en büyük alıcısı oldu.

Temmuz ve Ağustos'ta Rusya’dan yaptığı ithalatı bir miktar azaltan Hindistan, ağustosta günlük petrol ithalatını günlük 100 bin varil artırarak toplam günlük 1,9 milyon varil petrol ithal etti. Söz konusu rakamla Hindistan, geçen yılın aynı ayına göre Rusya’dan ithalatını günlük 900 bin varil artırmış oldu.

Çin ise Temmuz ve Ağustos aylarında Rusya’dan günlük 2,1 milyon varil petrol ithal etti. Çin geçen yıl Ağustos'ta günlük 2 milyon varil petrol ithal etmişti.

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