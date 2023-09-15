  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erciyes Dağı'nda sondaj vuruldu! Birden yerin altından fışkırmaya başladı... Müjde Türkiye'ye verildi

Bakan Tunç'tan Kılıçdaroğlu'nun provokatif sözlerine tepki! Aynen iade ediyoruz

Camide şerefsizlik! Bulun bu haramzadeyi

Fatih Terim'in eşi Fulya Terim hakkında skandal iddia! '3 milyon euro karşılığında yapıyormuş'

Sosyal güvenlik uzmanından yeni tahmin! İşte zamlı en düşük emekli maaşı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde!

Hakan Fidan uyardı! Türkiye olmazsa olmaz Türkiye'nin dahil olmadığı bir koridorun olması mümkün değil

Bakan Kacır Güney Kore basınına konuştu! Türkiye İHA üretiminde bir numara

Başkan Erdoğan: 'Küresel sapkın akımlara taviz vermeyeceğiz!'

Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Ekonomi Rusya'ya petrol geliri son 11 ayda rekor getirdi: Tarihe geçecek, gündeme damga vurdu! İlişkin açıklama
Ekonomi

Rusya'ya petrol geliri son 11 ayda rekor getirdi: Tarihe geçecek, gündeme damga vurdu! İlişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-15 20:11:00 - 2023-09-15 20:13:35
Rusya'ya petrol geliri son 11 ayda rekor getirdi: Tarihe geçecek, gündeme damga vurdu! İlişkin açıklama

Akaryakıt fiyatları ve brent petroldeki artış devam ederken Rusya'nın petrol ihracat geliri Ağustos ayında son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 17,1 milyar dolar oldu.

Uluslararası Enerji Ajansının (UEA) Ağustos ayına ilişkin küresel petrol piyasası raporundan derlenen verilere göre, Rusya Ağustos'ta günlük toplam 7,2 milyon varil petrol ihraç etti. Bu ihracatın 4,8 milyon varilini ham petrol oluştururken 2,4 milyon varilini de petrol ürünü oluşturdu.

Rusya bu satışlardan toplam 17,1 milyar dolar gelir elde etti. Petrol fiyatlarındaki artıştan faydalanan Rusya’nın toplam petrol ihracatı Ağustos'ta bir önceki ayın günlük 100 bin varil altında gerçekleşmesine rağmen, geliri Temmuz ayına göre 1,8 milyar dolar artış gösterdi. Söz konusu gelir geçen yılın aynı ayına göre ise 1,6 milyar dolar geriledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Rusya’dan petrol ithalatını önemli ölçüde artıran Çin ve Hindistan Ağustos'ta Rus petrolünün en büyük alıcısı oldu.

Temmuz ve Ağustos'ta Rusya’dan yaptığı ithalatı bir miktar azaltan Hindistan, ağustosta günlük petrol ithalatını günlük 100 bin varil artırarak toplam günlük 1,9 milyon varil petrol ithal etti. Söz konusu rakamla Hindistan, geçen yılın aynı ayına göre Rusya’dan ithalatını günlük 900 bin varil artırmış oldu.

Çin ise Temmuz ve Ağustos aylarında Rusya’dan günlük 2,1 milyon varil petrol ithal etti. Çin geçen yıl Ağustos'ta günlük 2 milyon varil petrol ithal etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çinli otomobil devi BYD duyurdu! Aracı olanlar aman dikkat: Türkiye macerası yakında olacak diyerek Türkiye'ye ilan etti
Çinli otomobil devi BYD duyurdu! Aracı olanlar aman dikkat: Türkiye macerası yakında olacak diyerek Türkiye'ye ilan etti

Otomotiv

Çinli otomobil devi BYD duyurdu! Aracı olanlar aman dikkat: Türkiye macerası yakında olacak diyerek Türkiye'ye ilan etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23