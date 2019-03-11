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Rusya'ya büyük şok! Resmen açıklandı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği, devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015'te üyeliğini askıya aldığı Rusya'nın cezasının süreceğini açıkladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:35
Rusya'ya büyük şok! Resmen açıklandı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nde (IAAF) yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen konsey toplantısında, Rusya'nın üyeliğe yeniden kabulü için gerekli şartları karşılayıp karşılamadığını takip eden çalışma grubunun raporu okundu.

Raporda, Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın veri tabanındaki numune ve kayıtlar Atletizmde Dürüstlük Birimi'ne (AIU) verilinceye kadar Rusya Atletizm Federasyonunun (ARAF) cezasının devam edeceği belirtildi. IAAF böylece ARAF'ın başvurusunu 10. kez reddetti.

Rus atletler, 2016 Rio Olimpiyatları, 2017 Dünya Şampiyonası, 2018 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Avrupa Salon Şampiyonası'nda olduğu gibi ülkelerini temsil edemeyecek. IAAF Doping İnceleme Kurulunun onay verdiği atletler ise organizasyonlarda "tarafsızsporcu" olarak yer alabilecek.

Devlet destekli doping

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından sistematik doping iddiasını soruşturmak için görevlendirilen bağımsız komisyonun, "Rusya'nın devlet desteğiyle dopingi desteklediği" sonucuna vardığı ilk raporunun açıklanması sonrası IAAF, 2015'in kasım ayında ARAF'ın üyeliğini askıya almış ve Rus atletleri geçici olarak uluslararası müsabakalardan men etmişti.

WADA da Moskova Doping Kontrol Laboratuvarı'nın akreditasyonunu askıya almış, Rusya Dopingle Mücadele Ajansının (RUSADA) da faaliyetlerini sürdürmesinin uygun olmayacağını açıklamıştı.

Yaşananların ardından Rus sporcular, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na tarafsız sporcu unvanıyla katılabilmişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'nın askıya alınan üyeliğini 2018'in şubat ayında yeniden başlatmıştı. WADA da RUSADA'nın cezasını 2018'in eylül ayında kaldırmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:35
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