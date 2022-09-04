  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'nın kararı o ülkeyi karıştırdı! Halk sokağa indi
Dünya

Rusya'nın kararı o ülkeyi karıştırdı! Halk sokağa indi

Ruya'nın gaz vanalarını kapatmasıyla birlikte artan enerji fiyatları Çekya'yı karıştırdı. Hükümetin Rusya Ukrayna savaşındaki tutumunu beğenmeyen halk sokağa indi, fiyatlara ve savaşa tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 07:53:00 -
Rusya'nın kararı o ülkeyi karıştırdı! Halk sokağa indi

Çekya'nın başkenti Prag'ın önemli meydanlarından Wenzel Meydanı'nda toplanan protestocular, "önce Çekya" sloganı altında düzenlenen gösteride Çekya bayraklarının yanı sıra artan enerji fiyatlarını protesto anlamına gelen "şeffaf pankartlar" taşıdı.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede polisin paylaştığı verilere göre hükümet karşıtı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği gösteriye 70 binin üzerinde gösterici katıldı.

Göstericiler, yüksel enerji fiyatları nedeniyle hükümeti istifaya çağırırken Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik yaptırımlarının Çek halkına ve ekonomisine zarar verdiği için sonlandırılması talebinde bulundu. Protestocuların Çekya'nın tarafsız olması gerektiğini savundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23