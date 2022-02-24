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Gündem Rusya'dan Ukrayna'ya ikinci dalga füze saldırısı!
Gündem

Rusya'dan Ukrayna'ya ikinci dalga füze saldırısı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 14:54:00 -
Rusya'dan Ukrayna'ya ikinci dalga füze saldırısı!

Rus haber ajansı, Karadeniz Filosu'nun çıkarma harekatı başlattığını açıkladı. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kenti üzerinde savaş jetlerinin sesi duyuluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Seferberlik çağrısı yapan Zelenskiy, isteyen herkese silah verileceğini söyledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 6 uçağın ve 4 helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna'nın Odessa kentinde düzenlenen saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti. NATO'dan yapılan açıklamada, 'Caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık.' ifadeleri kullanıldı. Ukrayna ordusu, Rusya'nın ikinci dalga füze saldırısına başladığını duyurdu.

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