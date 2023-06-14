Rusya'dan Türkiye'ye turist patlaması! Türkiye'den kritik hamle: Alman ve Ruslardan! Talep yağıyor

Türkiye'ye akın ediyorlar! Şimdiden yüzde 20 arttı

Yaşanan savaş nedeni ile alım gücü düşen bu nedenle tatil planlarını erteleyen Rus turistler, yeniden bütçelerini oluşturarak durgunluğu aşmaya başladı. Rusların vazgeçilmez tatil merkezi Antalya’ya gelişlerinin haziran itibarıyla yüzde 20 arttığı verilere yansıdı.

Dünyadaki enflasyonist ortam ve buna bağlı olarak düşen alım gücü, yaz tatili yapmak isteyenlerin de başlıca sorunu. Türkiye’nin ana turizm pazarlarından olan Rusya’da da gelir seviyesi düşen halk, bir süredir tatil yapmak için planlarını erteliyor.

Devam eden savaş ortamı, yükselen enflasyon ve düşük alım gücü; Rusların Türkiye’den farklı pazarlara yönelme eğilimini de tetiklemişti. Ancak aileleriyle uzun tatil yapmayı seven Ruslar için en ideal pazar olarak Türkiye’nin baskın çıkması, birkaç haftadır Rusların rezervasyonlarının nisan ve mayısa göre yüzde 20 artmasını sağladı.

Milliyet'den Duygu Erdoğan'ın haberine göre; özellikle Antalya’nın turizminde savaşa rağmen belli bir ağırlığı koruyan Ruslar düşen gelirlerine karşılık, Türkiye’de iç pazarı da etkileyen maliyet bazlı fiyat artışlarıyla karşılaşınca tatil planlarını ertelemişti. Bir süre daha tropik iklimler olan Maldivler, Dubai gibi alanlara seyahat ettiler. Ancak Türkiye’de alıştıkları yüksek kalite konaklama tesisi ve hizmet anlayışını bulamayan Ruslar, ilkbaharda kaybettikleri hareketi haziran itibarıyla yeniden kazanmaya başladı.

‘3 milyona ulaşırız’

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, özellikle mayıs ayında turizmde hissedilen yavaşlamanın, daha az Rus gelişinden kaynaklandığını; bu durumun haziran itibarıyla aşılmaya başlandığını ifade etti. Yavuz, “Artan fiyatların, parası çok değer kaybeden Rus turist üzerinde yüksek ek maliyet getirdiği gözlemleniyor” derken, Antalya’nın yine 3 milyon Rus turist sayısına ulaşabileceğini dile getirdi. Bu sayı, pandemi ve savaş öncesi dönemde 5.5 milyonun üzerindeydi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Recep Yavuz, toparlanma süreci ile kayıpların telafi edilerek Rus pazarında Antalya’da yine geçen yılki seviyelere ulaşabileceklerini belirtirken, ‘tatil psikolojisinin’ bunu etkileyen en önemli unsur olduğunu söyledi. Yavuz, “İlkbahar aylarında tatili, düşen gelir durumları içinde bir yük olarak gören Ruslar, yaz geldikçe ihtiyaçlarını anladılar ve tatil psikolojisi ağır basmaya başladı.

Bütçelerini bu şekilde ayarlamaya çalışıyorlar. Rusya için Türkiye vazgeçilmez bir tatil merkezi. Uzun dönemli aile tatillerinde diğer rakip ülkelerle karşılaştırdığında cazibesini her zaman koruyor. Satışların önceki aylara göre yüzde 20 artış eğiliminde olduğunu tur operatörü arkadaşlar da doğruluyor” diye konuştu.

‘Tüm zorluklara rağmen’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, Rusların Antalya’ya gelişlerinin pek çok zorluğa rağmen olumlu bir seyre oturduğunu söyledi. Perçin, “Bir yandan savaş ortamı devam ediyor ve bundan etkilenen bir gelir durumları var. Enflasyon yüksek, gelir düşük kaldı.

Ayrıca ambargolar nedeniyle daha uzun sürede uçuş yapabiliyorlar. Yanı sıra bizdeki otel fiyatlarının da maliyet bazlı artmasıyla zorlandılar. Şimdiye kadar Antalya’ya 700 bine yakın Rus geldiğini söyleyebiliriz. Gelecek aylarda 3-3.5 milyon seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Rusların gelişi pek çok milletten daha önemli olarak değerlendirilebilir. Çünkü turizmde en küçük esnaftan en büyük işletmeye kadar şehir ve ülke ekonomisine önemli faydası olan bir millettir” dedi.

5 aylık rekor

Türkiye’de yaz turizminin başkenti Antalya’ya yılın ilk beş ayında hava yoluyla gelen turist sayısı 3.4 milyonu aştı. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak–31 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 olarak gerçekleşti. Bu sayı ile turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı Antalya’da devam etmiş oldu. Turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019’da bu rakam 3 milyon 309 bin 285, 2020’de 512 bin 171, 2021’de 747 bin 894, 2022 yılında ise 2 milyon 422 bin 349 olarak gerçekleşmişti.

1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında Antalya’ya en çok turist yüzde 26.32’lik oran ve 827 bin 618 ile Almanya’dan geldi. Almanya’yı yüzde 24.92 oran ve 783 bin 737 turistle Rusya, yüzde 11.2 oran ve 352 bin 184 turistle İngiltere takip etti.

Alman turistler için seçenek yelpazesi, otel kalitesi ve müsaitlik açısından yaz aylarında en popüler destinasyonun Türkiye olduğu bildirildi.

Almanya turizm pazarında Türkiye'nin müsaitlik, fiyat-kalite dengesi ve otel seçeneği açısından son dakika tercihleri için rakipsiz olduğunu belirten Urlaubsguru yöneticilerinden Annika Hunkemöller, son dakika tatili düşünenlerin en iyi teklifleri Mısır ve Türkiye'den alabileceğini ifade etti. Hunkemöller ayrıca, misafirlerin Mallorca ve Fuerteventura'da da paralarının karşılığını alabileceğini kaydetti.

Alman iş ve turizm dergisi fvw'de yer alan haberde, geçen yıl fiyatların görece daha uygun olduğu ve iyi talep alan Yunanistan'ın Girit Adası'nın bu yıl düşüş yaşadığı kaydedildi. Hunkemöller, bu nedenle Girit'in talepte dördüncü sıraya gerilediğine dikkat çekti.