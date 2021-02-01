Rusya'dan Türkiye'ye karşı o ülkeye açık destek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Moskova’nın Doğu Akdeniz’in çatışma bölgesine dönüşmeyip bir işbirliği arenası olarak kalmasına ilgi duyduğunu ve Yunanistan ile Türkiye’ye diyaloğa başlama çağrısında bulunduğunu belirtti.

Yunan basınında Yunanistan'ın karasularının 6 milden 12 mile çıkarılması konusunda, Rusya'nın Yunanistan'ı desteklediği yönündeki haberleri yorumlayan Gruşko, söz konusu ihtilafta birilerinin birilerini desteklediği şeklinde bir değerlendirmede bulunmayacağını söyledi.

Yunanistan'ın ihlalini meşrulaştırdı

“Rusya birçok nedenden dolayı Doğu Akdeniz'in çatışma bölgesine dönüşmeyip, bir işbirliği alanı olarak kalmasına azami ilgi duyuyor. Tehditler ve meydan okumalar hesaba katılacak olursa bu, Rusya'nın güvenlik durumunu doğrudan etkiliyor ve bu bölgede Suriye, Libya ve Ortadoğu'daki huzursuzluğa ek olarak başka bir gerilim bölgesinin ortaya çıkması, terör tehdidi ve bu bağlamda yaşadığımız trajik deneyim de dikkate alındığında elbette ki bölgesel güvenlik durumunu daha da kötüleştirecek, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini doğrudan etkileyecek” diyen Gruşko, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sözleşmeye dayandırdılar

“Bu nedenle tutumumuz değişmiyor. Ortaklarımızı, tarafları Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde öngörüldüğü şekilde diyaloğa başlamaya çağırıyoruz. Bununla birlikte devletlerin karasularını ve ekonomik bölgelerini bu sözleşmenin hükümlerine uygun olarak belirleme hakkına dayanarak hareket ediyoruz. Bu anlamda Rusya Federasyonu'nun tutumunda değişen herhangi bir şey yok ve biz bu sinyalleri hem Yunan hem de Türk ortaklarımızla temaslarda, görüşmelerde iletiyoruz.”