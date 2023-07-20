Rusya'dan Türkiye'den satın alınan domateslerle ilgili flaş karar! Apar topar devreye sokuldu

Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates alım kotasını arttrıdığını duyurdu. Şu ana kadar yıllık 350 bin ton olan kota 500 bin tona çıkarıldı.



Bakanlığın resmi yasal bilgi portalında ilgili karar yayınlandı.



Rusya'da domatesin fiyatının mart ayının sonundan bu yana ilk kez artmasının ardından kota arttırma kararı devreye sokuldu.



Türk hükümet kayakları 18 Nisan 2023'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında yapılan görüşme sonrası Rusya'ya gönderilecek domates kotası nın500 bin tona yükseltildiğini söylemiş ama uygulamaya geçilememişti.



Rusya, Türkiye'nin Kasım 2015 sonunda Suriye'de Rus Su-24'lerine yönelik saldırısına tepki olarak 1 Ocak 2016'ta Türkiye'den bir dizi ürünün tedarikine ambargo uygulamaya başlamıştı. Bu ürünler arasında bulunan domatese ithalat yasağı 1 Kasım 2017'de kaldırıldı ve kota kademeli olarak artttırıldı.