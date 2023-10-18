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Ekonomi Rusya'dan Türkiye'deki Ruslarla ilgili flaş karar! Putin imzaladı
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'deki Ruslarla ilgili flaş karar! Putin imzaladı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 15:58:00 -
Rusya'dan Türkiye'deki Ruslarla ilgili flaş karar! Putin imzaladı

Ukrayna savaşı sebebiyle birçok ülkeye dağılan ve bunun yanında Türkiye gibi ülkelere sürekli tatile giden Ruslar için flaş bir adım geldi. Ruslar artık Türkiye'deyken Rus bankasında hesap açılabilecek.

25 ülkede yabancılar, Rusya bankalarında hesap açabilecek. Rusya hükümetinin aldığı karar doğrultusunda hesap açılabilecek ülkeler arasında Türkiye de var.

RBC'nın aktardığı habere göre listedeki ülkeler Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri ,Brezilya, Cezayir, Çin, Endonezya, Ermenistan, Hindistan, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Malezya, Mısır, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayland, Türkiye, Türkmenistan ve Umman.

Düzenlemeyle birlikte bu ülkelerde bulunan bazı finans kuruluşlarına kimlik doğrulama yetkisi veriliyor.

Yabancılar Rusya bankalarında hesap açmanın yanı sıra bu ülkelerden Rusya içinde finansal işlem de yapabilecek.

Ayrıca yeni düzenlemelerle Rusya'ya turist olarak gelecek yabancıların ülkeye giriş yapmadan bir banka kartı sahibi olabilmesi hedefleniyor.

Kararı değerlendiren uzmanlar, "Açıklanan listedeki 25 ülkeden şahıslar ve tüzel kişiliklerine buradaki Rus bankalarında Rusya'ya gelmeden uzaktan erişim ile hesap açma imkanı sağlanıyor. Ancak bunu yapabilmek için Rusya'da bu hesabı açacak olan bankanın yurt dışındaki banka ile aralarında konuyu delege ettiklerini gösteren bir akt imzalamaları gerekiyor. Ancak bu aktin ya da sözleşmenin şeklinin nasıl olacağı henüz bilinmiyor. Bankalar kendi formatlarında bir şey mi yapacak yoksa Merkez Bankası mı yapacak, bunu bilmiyoruz. Bir de uzaktan hesap açıldıktan sonra hesaplardan işlemler de yapılabilecek, ancak plastik kartı ancak ilgili şahıs Rusya'ya bizzat gelmesi durumunda teslim alacak. Bu belki fuar için ya düzenli olarak turist vizesiyle gelen insanlara yardımcı olacak bir konu olabilir" dediler.

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