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Gündem Rusya'dan Türkiye'deki görüşmeyle ilgili beklenmedik açıklama: İngiltere baskı yaptı, görüşmeler durdu
Gündem

Rusya'dan Türkiye'deki görüşmeyle ilgili beklenmedik açıklama: İngiltere baskı yaptı, görüşmeler durdu

Yeniakit Publisher
2024-04-27 15:30:00 -
Rusya'dan Türkiye'deki görüşmeyle ilgili beklenmedik açıklama: İngiltere baskı yaptı, görüşmeler durdu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile Türkiye'de yapılan müzakerelerin Londra'nın Kiev yönetimine baskısı nedeniyle durduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev’in İstanbul’daki müzakerelerin devamından vazgeçmenin nedenlerine ilişkin yorumunda bulundu. Peskov, müzakere sürecinde Londra'nın baskısı olduğunun altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Kiev’in İstanbul’daki müzakerelerin devamından vazgeçmesinin başlıca nedeninin Londra’nın doğrudan baskısı olduğunu belirtti.

Peskov, ilgili soruya, “Herkes belgenin fiilen paraflandığını çok iyi biliyor. Ve herkes, Ukrayna tarafında bu müzakerelere katılanların sözlerinden, Ukraynalıların müzakereleri daha ileriye götürmeleri ve belge üzerindeki çalışmayı sonuçlandırmayı reddetmesinin nedeninin tam olarak ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu Londra’nın doğrudan baskısıydı. Sayın (Ukrayna heyetinin başkanı David) Arahamiya bunu söylemişti. Diğer her şey spekülasyondan ibarettir. Birincil kaynaklara odaklanmanızı öneririm” yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü, şu anda Kiev’in pozisyonu nedeniyle müzakerelerin yeniden başlatılması için herhangi bir ön koşul olmadığını sözlerine ekledi.

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