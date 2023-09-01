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Dünya Rusya'dan Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin kritik açıklama!
Dünya

Rusya'dan Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin kritik açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-09-01 15:28:00 -
Rusya'dan Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin kritik açıklama!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Suriye ilişkilerine ilişkin yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Lavrov, "Türkiye ve Suriye'ye Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdik" dedi.

Sergey Lavrov, Rusya'da eğitim öğretim yılının başlaması ve 1 Eylül Bilgi Günü kapsamında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere hitap eden Lavrov, küresel ve bölgesel konularda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Suriye ilişkilerine değindi!

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için Rusya'nın da çaba sarf ettiğini belirten Lavrov, "Yol haritası taslağını bu yılın Haziran ayında tüm meslektaşlarımıza ilettik. Şu anda değerlendiriliyor, bu taslağın onaylanabileceği, genel kabul edilebilir duruma getirilmesi için temaslar sürüyor" dedi. Lavrov Türkiye ve Suriye'ye 1998 yılında terör tehdidini azaltmak amacıyla imzaladıkları Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdiğini ifade ederek, "Gayr-i resmi temaslarda anlaşmanın imzalandığı 1998 yılındaki değerlere dönmeyi teklif ettik. Bu anlaşma, terör tehdidinin bulunduğunu ve bu tehdidin ortadan kaldırılmasını, Türkiye'nin Şam'ın onayıyla terörle mücadele yapılarını Suriye topraklarının belirli bir derinliğine kadar gönderme hakkına sahip olmasını öngörüyordu. Bu anlaşma yürürlüğünü sürdürüyor ve kimse bunu feshetmedi" şeklinde konuştu.

'En büyük engel ABD'

Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin önündeki engellerin en başında ABD'nin geldiğini ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini beslediğini vurgulayan Lavrov, “Normalleşmenin önündeki bir başka engel ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki yasa dışı faaliyetleri. ABD, Türkler tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen radikal Kürt örgütlerin ayrılıkçı yaklaşımını körüklüyor. Bu süreçler birbiriyle bağlantılı” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında Rusya'nın uzatmama kararı aldığı tahıl anlaşmasına da değinen Sergey Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Afrika zirvesinde ihtiyaç sahibi 6 ülkeye Rus tahılının ücretsiz sevk edileceğini söyledi. Bunun için çalışmalar zaten sürüyor” diyerek ihtiyaç sahibi her ülkeye 50 bin ton Rus tahılı sevk edilmesinin planlandığını aktardı. Lavrov ayrıca Rus tahılının ücretsiz olarak gönderileceği ülkelerin Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre olacağını ekledi.
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Rusya'nın Ukrayna operasyonu...

Lavrov, Rus ordusunun Ukrayna'daki varlığının ne kadar süreceğine yönelik, "BRICS zirvesinde bazı meslektaşlarımla gayr-i resmi bir sohbetimizde bana 'Ukrayna'nın savaş alanında kazanması için Batılı ülkelerin ne kadar savunmaları gerektiğini düşünüyorsunuz' sorusunu sordular. Bunu tahmin edemediğimi, tarihte örneklerinin olduğunu, Irak'ta, Afganistan'da hedeflerine ulaşmanın ne kadar zaman aldığını söyledim" ifadelerini kullanarak Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun çok uzun sürebileceğini kaydetti.

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