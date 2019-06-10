Rusya'dan şaşırtan Türkiye açıklaması: Elinizi çabuk tutun

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin İdlib'deki militanlara silah gönderdiği iddiaları sorulunca, bu haberleri görmediğini söyledi. Ancak Lavrov Türkiye'nin İdlib'deki muhalifleri teröristlerden ayırma görevini daha çabuk yerine getirmesini beklediklerini belirtti.

Türkiye'nin İdlib'deki terörist grupları silahlı muhaliflerden ayıracağına dair kendi üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

"Anlaşmayı Putin ve Erdoğan yapmıştı"

Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Soçi memorandumu (Soçi Mutabakatı) çerçevesinde silahlı muhaliflerin -sonradan Heyet Tahrir el Şam kılığına bürünen- El Nusra teröristlerinden ayrılması gerektiği konusunda anlaşmaya varılmıştı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan tarafından yapılan anlaşma gereğince bu konuda baş rolü Türkiye'nin oynaması gerekiyor."

"Türkiye elini çabuk tutsun"

"Bunun olabildiğince daha çabuk yapılması gerekiyor" diyen Lavrov, şöyle devam etti: "Zira zaman ilerliyor ve bu teröristler devamlı olarak provokatif saldırılar düzenliyorlar, roket sistemleri de dahil çeşitli silahlarla Suriye ordusunun mevzilerine, yerleşim yerlerine ve Rus hava üssü Hmeymim'e saldırıyorlar."

"Soçi memorandumu, teröristlere gösterilmiş bir müsamaha değildir"

Rus Dışişleri Bakanı ayrıca, "Bu gibi eylemleri, ne biz ne de Suriye ordusu yanıtsız bırakacak. Bekleneceği gibi bunlara sert ve yıkıcı yanıtlar verilecek" dedi ve ekledi: Soçi memorandumu, teröristlere gösterilmiş bir müsamaha değildir."